Tor Arne Viksjø gir seg etter 31 år som gründer og toppsjef i Dips. Inn kommer nåværende norgessjef Kolbjørn Harr i Evry. 58-åringen begynner i sin nye stilling 1. januar 2019. Dips har store ambisjoner om å ta plattformen ut i et internasjonalt marked.

– Vi ser et stort vekstpotensial i årene fremover, og da er det strategisk viktig å tilpasse seg markedet og konkurransesituasjonen.

Solgte 65 prosent

– Selskapet står foran en ny epoke med vekst i nye markeder, og derfor var dette et naturlig tidspunkt for et lederskifte, sier Viksjø som annonserte før sommeren at han ville trekke seg som toppsjef.

13. april i år ble det kjent at selskapet hadde solgt 65 prosent av aksjene til Wilhelmsen-familien. Dermed tok skipsrederne Gjert og Arne (88) Wilhelmsen kontroll over Bodø-selskapet som leverer elektroniske journalsystemer til norske sykehus.

IKT-Norge mente oppkjøpet var oppsiktsvekkende, og at det signaliserte et trendskifte der større investorer begynner å fatte interesse for IT-selskaper som satser i helsesegmentet.

750 millioner

Prisen Awilhelmsen Capital (AWC) betalte for det norske IT-selskapet er konfidensiell mellom partene, men Dagens Næringsliv anslo at Dips var verdt rundt 750 millioner kroner.

Den nye Dips-sjefen har 30-års ledererfaring fra IT-bransjen. Han begynte sin karriere i Hewlett Packard – hvor han hadde både nasjonale og internasjonale lederroller. Fra 2009 til 2015 var han konserndirektør og administrerende direktør i Tieto Norway.

I 2016 begynte Harr som toppsjef for Evry Norge.

– Selv om Dips er mindre enn selskapene jeg tidligere har ledet, er vekstmulighetene og samfunnsansvaret desto større, sier Haarr og fortsetter:

270 ansatte

– Selskapet opererer i skjæringspunktet mellom helse og digitalisering, to områder der jeg har et sterkt engasjement, og hvor det skjer en stor utvikling. Norske myndigheter uttrykker høye nasjonale ambisjoner innenfor e-helse, og Dips har alle forutsetninger for å innfri disse.

Dips har per i dag 270 ansatte og omsetter for rundt 350 millioner kroner i året.

De siste årene har selskapet jobbet iherdig med å bygge det nye journalsystemet Dips Arena. Utviklingen skal alene ha kostet over én milliard kroner.

IT-systemet skal være ett av verdens mest moderne e-helsesystemer.

Dips har sitt hovedkontor vendt ut mot havet i Rønvika i Bodø. Selskapet ble startet i en kjeller hos Nordlandssykehuset en gang på 80-tallet. Foto: Visit Bodø

100 000 brukere i Norge

Det nye journalsystemet er i ferd med å implementeres av tre av fire helseforetak – Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Til sammen har systemene som utvikles i Bodø rundt 100 000 brukere i Norge.

Privatpersonene på aksjonærlisten hadde verdier for 450 millioner kroner, forutsatt at verdivurderingen til DN stemte.

Nordland fylkeskommunene og Vest-Agder fylkeskommune var blant de største aksjonærene. Begge selger seg helt ut. De får henholdsvis 140 og 60 millioner, skriver AN.

Fikk med seg solid gevinst

Ifølge Avisa Nordland fører det til at blant annet administrerende direktør Tor Arne Viksjø sammen med en rekke andre ansatte som gikk inn på eiersiden i Dips i selskapets spede begynnelse har sikret seg en solid gevinst.

Salget skal ha sikret dem alt fra ni til 48 millioner kroner, skrev AN.

Sykehusene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har i lang tid brukt selskapets hovedprodukt, Dips Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Fornøyd med lederskiftet

Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er i dag styreleder i Dips. Hun er meget fornøyd med ansettelsen. Foto: NTB Scanpix/Larsen, Håkon Mosvold

Styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i DIPS kommenterer lederskiftet slik:

– Vi vil takke Tor Arne for hans uvurderlige bidrag til utviklingen av Dips og hans viktige bidrag til utviklingen av norsk e-helse over de siste 30 årene. Vi er samtidig stolte av at Kolbjørn Haarr har takket ja til å overta som administrerende direktør.

– Kolbjørn er en av landets mest respekterte og suksessrike IT-ledere. Under hans ledelse, og med ambisjonene, soliditeten og løfteevnen til den nye majoritetseieren Awilhelmsen Capital, mener styret at Dips har de best mulige forutsetningene for å innfri den politiske ambisjonen om «Én innbygger - én journal», sier hun.