9 triks med Iphone X du kanskje ikke visste om

Apple hevder at de med Iphone X har staket ut kurs for hvordan framtidens mobiltelefon vil fungere. Hvorvidt det stemmer får tiden vise, men sikkert er det at jubileumsutgaven er selskapets første på lenge med helt ny design.

Den mest iøynefallende nyheten er at skjermens eneste knapp er fjernet. Dermed er også fingeravtrykkleseren borte, og erstattet med ansiktsgjenkjenning.

Ti år etter at Apple snudde opp ned på mobilbransjen er det duket for en rekke endringer i hvordan produktet brukes. Her er et knippe detaljer om hvordan flaggskipet fungerer i praksis, delvis inspirert av en liste svenske MacWorld utformet.

Hvordan vekke telefonen?

Den fysiske hjemknappen er borte. I stedet er det fingerbevegelser på skjermen lar deg gå tilbake, åpne mobilen fra låseskjermen eller bytte mellom apper.

Et lett trykk på skjermen vil også vekke den. Alternativt kan du også trykke inn dvaleknappen eller rett og slett bare løfte opp telefonen.

Hjemknappen er ikke helt borte

Virtuell hjemknapp i form av et rundt, lysegrått ikon er her plassert til høyre. Foto: digi.no

Skulle savnet etter en hjemknapp bli for stor, så kan du alltids aktivere en virtuell variant. Den kan også plasseres litt etter eget ønske på skjermen. Funksjonen som også finnes på eldre modeller settes opp under innstillinger. Denne muligheten finner du under Generelt -> Tilgjengelighet -> AssistiveTouch.

Kjappere aktivering av multitasking

Fleroppgavekjøring og mulighet for å ha flere apper åpne samtidig kan aktiveres med et fingersveip opp fra dokken. Det er kanskje ikke helt intuitivt i starten, særlig ikke for de som er vant med å dobbelttrykke på hjemskjermknappen, men du kan også påkalle menyen ved et sveip oppover og holde fingeren nede et par sekunder. Eller du kan slippe fingeren etter omtrent et halvt sekund. Det krever litt tilvenning, men er kjappere enn å vente på at appene skal dukke opp. Enda raskere er det å sveipe på skrått, opp fra dokken 45 grader mot høyre.

Hent opp den sist brukte appen

Ønsker du å ta opp det forrige programmet du brukte, kan dette enkelt og greit gjøres ved å sveipe fingeren fra venstre mot høyre nederst på skjermen. Dette kan du både gjøre fra hjemskjermen eller i mens du har en annen app oppe. Du kan også sveipe den andre veien og slik veksle mellom flere apper.

Hold varslingene dine private

Av hensyn til personvernet dukker ikke varslinger opp på låsskjermen før brukeren er autentisert. Det skjer som kjent ved at du stirrer på skjermen. Ønsker du likevel at forhåndsvisninger skal være synlige på låst skjerm så kan denne beskyttelsen deaktiveres i instillingene.

Lydvolumet senkes når du glaner på skjermen

De som bruker enheten som vekkerklokke vil muligens glede seg over at Iphone X er blitt litt smartere enn tidligere modeller. Volumet både på varslinger og ringesignal er noen hakk lavere når du kikker på mobilen. Det gir mening at du ikke trenger høyest lyd når du faktisk holder telefonen i hånda. Skjermen forblir dessuten opplyst og dimmes ikke så lenge enheten merker at du har øyne på den. Det såkalte oppmerksomhetsfunksjonen kan endres under instillinger -> Face ID og kode.

«TrueDepth-kameraet vil sjekke om du ser på enheten før skjermen dimmes eller varslervolumet senkes.»

Håndgrep for å deaktivere Face ID

Med et håndgrep kan Face ID deaktiveres. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Med ansiktsgjenkjenning oppstår muligheten for at noen kan tvangsåpne mobilen din ved å holde den opp mot ansiktet ditt, mot din vilje. Apple har innført et mottrekk, som riktignok er veldig situasjonsavhengig for å fungere.

Du kan trykke inn sideknappen og volumknappen (på hver sin side av telefonen) samtidig for å aktivere menyen for nødoppringing. Da blir også Face ID midlertidig deaktivert inntil telefonen blir låst opp med kode.

Face ID kan for øvrig konfigureres på flere ulike måter. Standardvalget som er påskrudd er at du må stirre med øyene mot skjermen. Det skulle tilsi at det ikke er mulig å åpne telefonen ved å holde den opp foran ansiktet ditt mens du sover eller kikker en annen vei.

Hva med Siri eller Apple Pay?

Apple Pay fungerer ikke i Norge ennå, men det vil ikke overraske noen om løsningen blir lansert også her etter hvert. Da vil du trenger kjapp adgang til Wallet-appen og den kan du enkelt starte opp med et dobbelttrykk på dvaleknappen.

Taleassistenten lar seg ikke lenger åpne ved å trykke på hjemknappen, for den er jo borte. På en Iphone X må du holde inne dvaleknappen for å aktivere Siri.

Skru av telefonen – eller ta skjermdump

Ettersom du påkaller Siri fra dvaleknappen, hvordan kan du da sku av telefonen? Det er blitt litt mindre intuitivt enn tidligere. Nå må du holde inne én av de to volumknappene, samtidig som du holder dvaleknappen inne i to sekunder for å skru av.

Du kan fortsatt ta skjermdump/skjermbilde, men også her er tastekombinasjonen ny. Funksjonen får du ved å trykke raskt på volum opp-knappen og dvaleknappen samtidig.

