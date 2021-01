Adobe har tatt livet av flash: - Avinstaller programvaren umiddelbart!

I 2017 bestemte Adobe seg for å legge ned Flash. 31. desember 2020 skjedde det mange har ventet på. Nå ber den amerikanske programvareleverandøren alle brukere om å fjerne Adobe Flash Player fra datamaskinene sine.

− Avinstaller umiddelbart, advarer Adobe på egne hjemmesider.

Avinstaller

Dermed er all støtte for teknologien avsluttet fra programvareleverandørens side, og brukere med Flash Player installert vil dermed ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer.

Da Adobe Flash Player ble tilgjengelig for nettlesere i 1996, åpnet den for ny funksjonalitet på weben.

Webstandardene støttet på denne tiden i liten grad annet enn statiske websider med tekst og bilde. For å få til lyd, video og animasjoner, måtte man bruke plugin-utvidelser som Flash Player.

HTML5

Dette behovet har for lengst forsvunnet med utvidede og nye webteknologier som HTML5, WebGL og WebAssembly.

Selskapet forklarer på egne nettsider, både for Windows- og Mac-brukere, hvordan programvaren nå kan avinstalleres.

Årsaken til at Flash Player ikke ble pakket bort allerede i 2017 var at det fortsatt finnes mye Flash-basert innhold på internett. Eierne av dette fikk derfor to år på seg til å konvertere innholdet sitt til andre, åpne formater.

Beslutningen om å legge ned Flash ble tatt i samarbeid med flere av de store nettleserleverandørene. Microsoft deaktiverte støtten for Flash i både Edge og Internet Explorer i 2019. Det samme gjorde Google i Chrome.

Like utdatert som disketter

Adobes Flash-teknologi møtte for første gang virkelig motstand da Apple lanserte iOS uten Flash-støtte i 2007. Apple begrunnet da valget med at teknologien var for ressurskrevende og kostet dem dyrebar batteritid på de mobile enhetene selskapet var i ferd med å lansere.

I 2010 skal Steve Jobs ha sagt at Flash var like utdatert som diskettstasjonen.

Den viktigste årsaken til at Flash Player nå forsvinner er alle sikkerhetsproblemene førte med seg.

Bare i 2017 skal Adobe ha fjernet mer enn 50 mer eller mindre alvorlige sårbarheter i Flash Player.

Pluginen har vært en yndet vei inn i mange datasystemer, og har vært svært attraktiv for cyberkriminelle.