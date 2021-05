Microsoft gir Adobe Flash Player det endelige dødsstøtet i Windows 10

Adobe Flash Player har ligget på et langvarig dødsleie, og nesten alle spikrene i kisten er nå satt. Nå kommer snart det som muligens er den aller siste spikeren, melder blant andre nettstedet Cnet.

I en oppdatering på den offisielle Windows-bloggen opplyser Microsoft nemlig at de skal slippe en Windows 10-oppdatering i juli i år som på permanent vis fjerner Adobe Flash Player som en komponent av operativsystemet.

Kan ikke avinstalleres

Oppdateringen, som ble frittstående tilgjengelig allerede i oktober, har det talende navnet «Update for Removal of Adobe Flash Player», eller KB4577586 for å bruke Microsofts egen kode. Den blir inkludert i en større Windows-oppdatering som altså kommer i juli.

Etter at oppdateringen er installert, kan den ikke avinstalleres, som betyr at Flash i utgangspunktet ikke kan gjenopprettes på systemet. For ordens skyld er det bare Flash installert av Windows som vil bli fjernet.

Microsoft opplyser at Flash også vil bli fjernet når man installerer 21H1-oppdateringen til Windows 10, som ble kunngjort i februar i år. Denne blir bredt tilgjengelig i løpet av første halvdel av inneværende år, men har ikke fått en endelig dato ennå.

Selskapet har riktignok allerede avsluttet støtte for Adobe Flash i Microsoft Edge og Internet Explorer 11, noe som skjedde i desember, men fjerner nå programvaren helt fra Windows for å «holde kundene sine trygge», som de selv formulerer det.

Mange sårbarheter

Adobe Flash kan for øvrig også fjernes manuelt fra Windows når som helst ved å laste ned KB4577586 via Microsoft Update Catalog.

Det var allerede i 2017 at Microsoft, Adobe og andre partnere kunngjorde at Adobe Flash ikke lenger ville bli støttet etter 2020.

– Avgjørelsen om å avslutte støtte for Flash Player ble tatt av Adobe på grunn av begrenset bruk av teknologien og tilgjengeligheten av bedre og sikrere alternativer som HTML5, WebGL og WebAssembly, het det i begrunnelsen.

Årsaken til at Flash Player ikke ble pakket bort allerede i 2017, var at det fortsatt finnes mye Flash-basert innhold på internett.

Den viktigste årsaken til at Flash Player nå forsvinner, er alle sikkerhetsproblemene det førte med seg. Listen over alvorlige og mindre alvorlige sårbarheter i Flash Player er etter hvert blitt meget lang, og programvaren har vært et yndet verktøy for mange cyberkriminelle.