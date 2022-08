Advarer mot kvantedatamaskiner: – Kan bli en drøm for hackere

Kvantedatamaskinene er ennå en gryende teknologi, og samtidig som mange lovpriser potensialet til teknologien, har den også mange kritikere. Nå stiller også amerikanske myndigheter seg inn i rekken av skeptikere – med en alvorlig advarsel.

Det amerikanske byrået Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) publiserte nylig en rapport hvor de legger frem fremtidige trusler som byrået mener kvanteteknologien bringer med seg.

Knekker kryptering

CISAs bekymringer er først og fremst knyttet til kryptering, som byrået mener fremtidens kvantedatamaskiner vil kunne knekke relativt enkelt. Derfor er det nå viktig å forberede seg på teknologien fremvekst.

– Når kvantedatamaskiner når høyere nivåer av datakraft og hastighet, vil de bli i stand til å knekke offentlig nøkkel-kryptografi og true sikkerheten til bedriftstransaksjoner, sikker kommunikasjon, digitale signaturer og kundeinformasjon, skriver CISA i sin nye rapport.

Byrået peker på at algoritmene som utgjør grunnlaget for dagens krypteringsstandarder baserer seg på å løse matematiske problemer som klassiske datamaskiner sliter med å løse.

Kvantedatamaskinenes virkemåte baserer seg på kvantefysiske fenomener som gir maskinene utregningsferdigheter som i noen tilfeller er overlegne klassiske datamaskiner. Derfor utgjør teknologien en trussel mot konvensjonell kryptering, ifølge CISA.

Byrået mener en lang rekke nasjonale, kritiske funksjoner (NFC-er) er sårbare for den kommende kvante-æraen, og at særlig funksjoner som baserer seg på industrielle kontrollsystemer (ICS-er) er utsatt.

– Å oppgradere ICS-er til post-kvantekryptografi vil bli en utfordring fordi det er kostbart å få på plass ICS-maskinvare som er avhengig av kryptografi, og det nødvendige utstyret er ofte geografisk spredt, skriver byrået.

Ikke alene

Eksempler på kritiske funksjoner som baserer seg på industrielle kontrollsystemer er produksjon og distribusjon av elektrisitet, og utvinning og raffinering av drivstoff. Med andre ord dreier det seg om svært viktige deler av den moderne infrastrukturen.

CISA er på ingen måte alene om sine bekymringer. Digi.no har tidligere rapportert (krever abonnement) at Tysklands føderale etat for informasjonssikkerhet har spådd at en kvantedatamaskin som kan knekke dagens kryptering vil være på markedet innen 2030.

Amerikanske National Intitute of Standards and Technology (NIST) har på sin side offisielt godkjent verktøy de mener er motstandsdyktig mot angrep fra kvantedatamaskiner.

Instituttet har også i samarbeid med landets sikkerhetsdepartement lagt frem et veikart for den nye kvantekryptografiske fremtiden, for å hjelpe organisasjoner og bedrifter med å beskytte dataene sine og redusere risikoen som teknologien representerer.

Det hersker for øvrig en del tvil rundt hvor raskt kvantedatamaskinene vil være i stand til å danke ut klassiske datamaskiner. En del aktører hevder å ha oppnådd såkalt kvanteoverlegenhet, deriblant Google, men ofte har andre kommet på banen for å trekke resultatene i tvil.