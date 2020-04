Advokat advarer mot smittesporings-app: – Prosessen har vært for lukket

– Jeg vil egentlig ikke anbefale noen å bruke appen slik det er nå. Dessverre, sier Wessel-Aas til NRK.

I forrige uke ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) og et 20-tall forskere og utviklere fra Simula, Scienta og Shortcut siden 13. mars har jobbet med å utvikle en app for å spore bevegelsene til folk og slik automatisere deler av smitteoppsporingsarbeidet. Opplysningene skal rapporteres inn til FHI.

Om appen viser at du har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet person, vil du få en sms fra myndighetene med pålegg om karantene.

Like før helgen oppfordret helsemyndighetene folk til å laste ned appen når den lanseres om kort tid.

Inngripende

Wessel-Aas mener prosessen rundt appen har vært for lukket, og at det er tatt beslutninger som gjør den mer inngripende enn den hadde trengt å være.

– Det har særlig betydning for dem som for eksempel har kildevern, som journalister, eller dem med taushetsplikt, som advokater. Det bør i hvert fall gjøre at man reflekterer over hva man gir fra seg, sier Wessel-Aas.

Appen er ennå ikke lansert. Også Forum for offentlig service advarer mot lansering før både personvern og sikkerhet er ivaretatt.

– I jakten på raske løsninger er det fristende å innføre appen uten å bruke tilstrekkelig tid til å ta personvern og sikkerhet på alvor. Historien forteller oss at ingenting er 100 prosent sikkert, skriver daglig leder Torbjørn Vinje i en epost til NTB.

Sensitive data

– Her blir lokasjonsdata koblet sammen med helsedata, og dermed snakker vi om virkelig sensitive data, påpeker han.

Datatilsynet mener på sin side at det er viktig at de som laster ned appen, får god informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. Brukerne må også få informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake, mener tilsynet.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier til Digi.no at tiltaket er inngripende, men at løsningen kan være samfunnsnyttig og kan bidra til å redde liv.

– Vi har veldig stor pågang av henvendelser om denne appen nå. Vi har heller ikke stått i en situasjon hvor man bruker data på denne måten før, sier han.

Trenger flest mulig

FHI understreker på sin side at det er frivillig å laste ned appen.

– Her vil ulike yrkesgrupper naturlig nok ha ulike hensyn som de må vurdere. Når det er sagt, trenger vi at flest mulig skal ta denne appen i bruk for at den skal ha effekt, sier FHIs områdedirektør for helsedata og digitalisering, Gun Peggy Knudsen, til NRK.