Cyberkriminelle har etter hvert blitt svært sofistikerte, men samtidig har også kampen mot nettkriminalitet intensivert seg. Nå meldes det om en omfattende aksjon som kan ha bidratt til å gjøre nettet en god del tryggere.

Interpol opplyser på nettsidene sine at de har deltatt i en transkontinental operasjon som har ført til intet mindre enn 3500 arrestasjoner. Operasjonen omfattet til sammen 34 land.

Tre milliarder kroner beslaglagt

I tillegg til arrestasjonene resulterte den brede politiaksjonen også i beslagleggelse av over 300 millioner dollar – over tre milliarder kroner – i stjålne midler.

Landene som er omfattet av aksjonen inkluderer denne gangen ikke Norge, men flere europeiske land – deriblant Sverige, Spania, Polen, Storbritannia og Irland.

Aksjonen rettet seg mot bestemte typer nettsvindel som utgjøre en stor og økende trussel.

– Den seks måneder lange Operasjon Haechi IV (juli-desember 2023) rettet seg mot syv typer cybersvindel: Stemmebasert phishing, datingsvindel, nettbasert sextortion (utpressing med seksuelt eksplisitte bilder/video, journ.anm.), investeringssvindel, hvitvasking av penger assosiert med ulovlig nettgambling, BEC-svindel (business email compromise), og svindel relatert til e-handel, skriver Europol.

Under den massive politiaksjonen ble det også sendt ut advarsler om voksende, farlige trender innen cybersvindel.

En av disse omhandlet bruken av kunstig intelligens og «deepfake»-teknologi, som brukes av kriminelle til å svindle til seg penger ved å utgi seg for å være familiemedlemmer eller venner av ofrene. Dette er en trend Digi.no tidligere har rapportert om.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

– Trussel mot global sikkerhet

Ifølge Europol ble det rapportert fra det britiske bidraget til politiaksjonen at de hadde registrert flere tilfeller hvor KI-generert innhold var blitt brukt til å svindle, villede, trakassere og utpresse ofre.

Politibyrået sier videre at den store mengden midler som ble beslaglagt under aksjonen vitner om en alvorlig fare for verdenssamfunnet.

– Beslagleggelsen av 300 millioner dollar representerer en forbløffende sum, og illustrerer tydelig insentivet bak dagens eksplosive vekst av transnasjonal, organisert kriminalitet. Dette representerer sparepengene og hardt opptjente kontanter til ofrene. Denne enorme akkumuleringen av illegale formuer er en alvorlig trussel mot global sikkerhet og svekker den økonomiske stabiliteten til nasjoner globalt, sa Europols sjef for polititjenester, Stephen Kavanagh, i pressemeldingen.

Europol har vært på hugget mot cyberkriminalitet den siste tiden, og så sent som i slutten av oktober rapporterte Digi.no at byrået hadde gått til aksjon mot ransomwaregruppen Ragnar Locker.