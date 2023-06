Kryptert meldingstjeneste ble stengt: Nå er flere tusen personer arrestert

Kryptering og personvern er som kjent attraktive egenskaper for vanlige brukere, men ikke minst også for kriminelle som har interesse i å skjule kommunikasjonen sin. En slik tjeneste var Encrochat, som i 2020 ble målet for en massiv politiaksjon hvor også norske Kripos var med.

Arbeidet med å «rydde opp» etter Encrochat pågikk imidlertid en god stund, selv etter at tjenesten ble stengt, og nå har Europol delt en overraskende oppdatering. Det melder blant andre Bleeping Computer.

Over 6000 arrestasjoner

På sine egne pressesider opplyser Europol at oppløsningen av Encrochat til sammen har ført til hele 6658 arrestasjoner globalt. 197 av disse var personer av særlig høy verdi.

I tillegg skal midler til en verdi på nesten 900 millioner euro, tilsvarende cirka 10,5 milliarder kroner, ha blitt beslaglagt eller fryst som resultat av den brede politiaksjonen. Europol skriver at d også har avskåret og analysert over 115 millioner samtaler av kriminell art fra over 60.000 personer.

– Oppløsningen av Encrochat i 2020 sendte sjokkbølger gjennom kriminelle organisasjoner i Europa og bortenfor. Det bidro til å forhindre voldelige angrep, drapsforsøk, korrupsjon og narkotikatransport i stor skala, i tillegg til å ha ført til innhenting av store mengder informasjon om organisert kriminalitet, skriver byrået.

Encrochat tilbød modifiserte Android- og Blackberry-mobiler med forhåndsinstallerte, krypterte kommunikasjonsapplikasjoner. Enhetene hadde deaktivert funksjonalitet som kan kompromittere personvernet, slik som GPS, kameraer og mikrofoner.

Noen av resultatene etter den omfattende politiaksjonen mot Encrochat. Foto: Europol

Ble solgt for 1000 euro

Utover dette hadde enhetene funksjoner for automatisk sletting av meldinger, og en spesifikk PIN-kode som brukeren kunne benytte til å raskt og enkelt slette all data fra mobilen. Disse egenskapene gjorde produktene populære for kriminelle.

– I tillegg kunne enheten slettes fra avstand av selgeren/hjelpedesken. Encrochat solgte kryptotelefoner for rundt 1000 euro per stykk, på en internasjonal skala. De tilbød også abonnementer med verdensomspennende dekning, til en pris på 1500 euro for seks måneder, med 24/7-støtte, opplyser Europol videre.

Norske Kripos opplyste i forbindelse med aksjonen i 2020 at flere av de kriminelle nettverkene som brukte Encrochats tjenester befant seg i Norge.

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonal tilknytning, sa daværende leder for etterforskningsavdelingen ved Kripos Eivind Borge.