Alle anker i Funcom-saken

Den tidligere administrerende direktøren i Funcom ble i forrige måned dømt til 21 dagers betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon.

Mannens forsvarer, Frode Sulland, bekrefter anken overfor Dagens Næringsliv.

Også den tidligere nestlederen i Funcoms styre anker dommen. Mannens forsvarer Caterina Håland Gaeta sier til avisen at hun har håp om at Høyesterett vil behandle den. Nestlederen ble dømt til ti måneders fengsel for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon og får inndratt 3,5 millioner kroner.

Økokrim, som har ført saken mot mennene, anker til Høyesterett at den tidligere administrative direktøren ble frifunnet for å ha solgt aksjer i Funcom våren 2012, mens selskapet utredet mulighetene for en emisjon. Emisjonen ble ikke noe av.

Det var Økokrim som tilbake i 2016, tiltalte fire tidligere ledere i spillselskapet for innsidehandel i forbindelse med lanseringen av spillstorsatsingen «The Secret World». Etter at Funcom-saken har blitt behandlet både i tingretten og lagmannsretten, er to av de fire tiltalte fullstendig frikjent saken.