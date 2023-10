Alle nye brukere må trolig betale for å bruke X – men summen er ikke stor

Twitter, nå kalt X, har vært gjennom mange endringer siden Elon Musk tok over skuta. Et av mannens hovedmål har vært å bli kvitt bot-ene på plattformen, og i den forbindelse har X nå kunngjort en stor nyhet.

På X' støttesider opplyses det nå at tjenesten har startet en test som innebærer at alle nye brukere er nødt til å abonnere på tjenesten for å kunne bruke flere av kjernefunksjonene, som å legge ut nye innlegg, like andres innlegg, svare på innlegg, samt sitere og bokmerke innlegg.

Én dollar i året

Med andre ord er det ikke mye man kan gjøre uten å starte et abonnement, annet enn å lese andres innlegg og se medieinnhold som legges ut. Summen er imidlertid lav, én dollar per år – som betyr at det dreier seg om en symbolsk sum som har som hovedformål å «renske opp» på plattformen.

Abonnementsløsningen testes for tiden ut i de to landene New Zealand og Filippinene. X sier de kommer til å dele resultater på et senere tidspunkt, og planen er formodentlig en bredere lanseringen av abonnementsløsningen – uten at det er oppgitt en konkret tidsramme for når dette eventuelt skal skje.

Ifølge X er hensikten med å innføre betaling for å bruke tjenesten å redusere søppelposting (spam), «manipulering» av plattformen og ikke minst motvirke bot-fenomenet, som fremkommer tydelig av navnet på prøveordningen – «Not a Bot».

Må verifisere telefonnummer

Tjenesten hevder at abonnementsløsninger hittil har vist seg å være den eneste løsningen som fungerer i stor skala.

Det presiseres at eksisterende brukere ikke vil bli omfattet av prøveordningen, da den altså kun gjelder personer som oppretter en ny konto for første gang. I tillegg til å betale for tilgang til tjenesten, må brukere i den nye prøveordningen også verifisere telefonnummeret sitt.

X/Twitter har også tidligere lansert tiltak for å komme bot- og spam-fenomenet til livs. I sommer innførte tjenesten en begrensning på hvor mange direktemeldinger (DM) uverifiserte brukere kan sende per dag. Elon Musk har tidligere uttalt at spam-problemet har økt kraftig og at det snart blir umulig å skille bot-er fra ekte mennesker på grunn av den raske utviklingen innen kunstig intelligens.