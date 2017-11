Amazon lanserer Alexa for bedrifter

En rekke selskaper som Google, Apple og Samsung satser på talestyrte tjenester basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Amazon skaffet seg et tidlig forsprang med sin smarthøyttaler og en serie av Echo-produkter.

Hittil har de vært rettet mot forbrukermarkedet, men nå skal Alexa inn også på arbeidsplassen.

Wall Street Journal skriver at Amazon vil legge fram planene om en helt ny satsing mot bedriftsmarkedet senere i dag.

Alexa for Business skal som forbrukerversjonen bli en plattform hvor tredjepart kan lage egne utvidelser eller såkalte skills. Enterprise-utgaven skal i tillegg åpne for integrasjoner med mer praktiske og forretningsmessige formål.

Det inkluderer en mulighet for å utvikle apper med talestyring som er koblet til en virksomhets kalender, reservering av møterom, felles kontaktregistre eller å bestille varer, gjengir Techcrunch.

Du kan også tenke deg stemmebasert tilgang til ansattoversikt eller Salesforce-data med nøkkelinformasjon om kunder og økonomi, ifølge nettstedet.

Den underliggende plattformen med talegrensesnitt, Amazon Lex, er en serie tjenester som allerede er mulig å bygge inn i egne applikasjoner, for tilgang til samme maskinlæring og teknologi som driver Alexa og Echo-serien av forbrukerelektronikk.

Ellers er det foreløpig sparsomt med detaljer om Alexa for Business, før kunngjøringen i kveld norsk tid på Amazon Web Services (AWS) sin årlige utviklerkonferanse Reinvent.

Samarbeid med Microsoft

I august i år ble det for øvrig kjent at Amazon har inngått et uventet samarbeid med Microsoft om integrasjon mellom Alexa og Cortana, selskapenes digitale taleassistenter.

Hvem bedre å ha med på laget enn nettopp Microsoft når førstnevnte nå skal gjøre sine hoser grønne for bedriftsmarkedet?