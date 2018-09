Amazon til himmels: Tangerer Apple i markedsverdi

Blant andre Bloomberg melder nå at nettbutikkgiganten Amazon har nådd en imponerende, historisk milepæl. Nylig passerte nemlig selskapet 1000 milliarder dollar i markedsverdi på børsen, noe som tilsvarer over 8000 milliarder kroner.

Begivenheten inntreffer kun fire uker etter at vi meldte at Apple nådde den samme milepælen. Apple ligger fremdeles over 1000 milliarder dollar, mens Amazon i skrivende stund ligger rett under.

I eksklusivt selskap

Amazon nådde den store milepælen etter at aksjen steg med 1,9 prosent på tirsdag, til 2050 dollar per aksje.

Nettbutikkgiganten tilhører med dette en svært eksklusiv gruppe selskaper.

Med unntak av Apple er det kun det kinesiske oljeselskapet PetroChina som tidligere har passert denne verdien, og det var kun i en kort periode i 2007, som blant andre The New York Times meldte.

Amazon har vokst svært raskt siden oppstarten i 1994 og hadde i 2017 en samlet omsetning på cirka 178 milliarder dollar. Veksten har gjort grunnleggeren og toppsjefen Jeff Bezos til verdens rikeste person.

Microsoft og Alphabet like bak

I likhet med Apple rapporterte Amazon et særdeles godt resultat for det seneste kvartalet, som bidro godt til å gi markedsverdien et byks oppover.

I kvartalet som endte den 30. juni hadde Amazon en økning i omsetning på 39 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nettoinntekten økte imidlertid med saftige 1200 prosent, fra 197 millioner til over 2,5 milliarder dollar. Dette er den høyeste kvartalsmessige inntjeningen noensinne for selskapet.

Blant de øvrige kandidatene som kan nå 1000 milliarder om ikke lenge, finner vi de andre teknologigigantene Microsoft og Alphabet, som eier Google. Disse har i skrivende stund en markedsverdi på henholdsvis 856 milliarder og 835 milliarder dollar.

