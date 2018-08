Historisk rekord: Aldri har et IT-selskap hatt høyere verdi - men flere konkurrenter puster dem i nakken

Alle vet at Apple er et stort selskap, men nå har iPhone-giganten for alvor skrevet seg inn i historiebøkene. Som blant andre Bloomberg rapporterer nådde selskapet torsdag en markedsverdi på formidable 1000 milliarder dollar – over 8000 milliarder kroner.

Milepælen ble passert da Apple-aksjen steg med 2,9 prosent til 207,39 dollar da børsen stengte torsdag.

Hadde meget godt kvartal

Økningen henger nært sammen med de gode kvartalstallene Apple nylig presenterte.

I perioden som endte 30. juni hadde selskapet et overskudd på 11,5 milliarder dollar, Apples høyeste noensinne for juni-kvartalet og over Wall Streets forventninger.

Bare ett selskap i verdenshistorien har tidligere passert 1000 milliarder dollar i markedsverdi.

Det kinesiske oljeselskapet PetroChina passerte denne verdien en kort periode tilbake i 2007, som blant andre The New York Times meldte.

PetroChina har imidlertid i dag en markedsverdi på under 200 milliarder dollar.

Amazon like bak

I skrivende stund ligger Apple fremdeles over 1000 milliarder dollar.

Andre teknologigiganter har også begynt å snuse på milepælen. Google-eieren Alphabet har nå en markedsverdi på 858 milliarder dollar, og like bak ligger Microsoft med en verdi på 828 milliarder dollar.

Det er imidlertid nettbutikkgiganten Amazon som nå virkelig puster Apple i bakken. Selskapet la nylig frem særdeles gode resultater for det seneste kvartalet, med en økning i nettoinntekt på hele 1200 prosent, til 2,5 milliarder dollar.

Dette har gitt Amazon en markedsverdi i skrivende stund på litt under 900 milliarder dollar.

