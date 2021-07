Amazons nye spill kan drepe grafikkortet ditt

Hvis du er en av de heldige som har klart å skaffe deg et RTX 3090-grafikkort, bør du kanskje være litt forsiktig med å teste det ut på Amazons nye MMO-spill «New World» som nettopp gikk til lukket beta-testing.

Flere kilder melder nå at spillet kan ta livet av RTX 3090-kort, på grunn av at det mangler en sperre for antall bilder per sekund som skal rendres i spillets menysystem. Dermed går grafikkortet amok i forsøket på å generere flest mulig bilder i sekundet, hvorpå det kan dø for godt, ifølge flere meldinger fra brukere som har opplevd dette.

Ikke bekreftet

Årsaken er imidlertid enn så lenge ren spekulasjon, og er ikke bekreftet fra noe hold. Antallet brukere som har opplevd dette skal imidlertid ha økt dramatisk samtidig som spillet gikk fra alfa til beta, og langt flere fikk tilgang til å teste det. Dette kan tyde på at det i det minste er en viss sammenheng.

Hvis du vil spille spillet med ditt 3090-kort bør du imidlertid gå inn i grafikkdriveren i Windows og slå på VSync. Dette begrenser spillets oppdateringsfrekvens til det samme som skjermen din maksimalt kan yte, og vil dermed forhindre at grafikkortet løper løpsk og tar knekken på seg selv.

På Reddit finnes det imidlertid en liste over brukere som har opplevd at spillet dreper grafikkortet deres, og hvilket grafikkort det gjelder. Det kan umiddelbart se ut som det først og fremst gjelder 3090-kort fra EVGA, men dette er også en av produsentene som har solgt aller mest av slike kort, så det er absolutt ikke sikkert at dette bildet er korrekt.

Også 3090-kort fra andre produsenter skal være påvirket.

Det er uvisst konkret hva det er som tar livet av kortene, dersom det faktisk er riktig at det skyldes spillet. Noen brukere har hørt en høy poppelyd ved oppstart, hvorpå grafikkortet ikke lenger var påvisbart av PC-en, noe som kan tyde på at en kondensator eller strømregulator har blitt overbelastet. Andre kilder spekulerer på om kanskje problemet kan ligge i «skitten strøm» fra en dårlig strømforsyning, eller problemer som følge av overbelastning av strømforsyningen til grafikkortet.

Krever mye strøm

Uten overklokking vil et RTX 3090-kort kreve rundt 360 watt når det går for full maskin, men overklokkede modeller kan trekke 500 watt eller mer. På nettet figurerer det en uoffisiell BIOS for slike kort som har watt-grensen flyttet til 1000w. Lenge før man kommer dit, må man til med kjøling med flytende nitrogen.

Amazon har bekreftet at de har to brukerhenvendelser som de følger opp, og at de vil slippe en mulig fiks for problemet innen kort tid.

Det er ikke meldt om at andre enn 3090-baserte grafikkort har dette problemet, men enkelte kilder anser det som sannsynlig at også rapporter om ødelagte 3080 Ti-baserte kort vil snart komme inn, da disse kortene er svært like.

Dyrt grafikkort

RTX 3090 ble lansert i september 2020 og er Nvidias toppmodell for vanlige forbrukere. Skjønt, vanlige og vanlige. I likhet med alle andre grafikkort har også 3090-kortene vært mangelvare det siste året, og prisen har vært høy og tilgjengeligheten lav. På det verste var prisen for et 3090-kort oppunder 40 000 kroner, mens den i dag er på rundt 25 000 og oppover. Til sammenligning var veiledende pris ved lansering rundt 18 000 kroner.

Amazons New World ble først annonsert i 2016 og har vært forsinket gjentatte ganger. Amazon er dermed neppe spesielt fornøyd med rapporter om alvorlige feil så sent i ferdigstillelsen av spillet. New World skal etter planen være i beta til 2. august og lanseres 31. august i år.

Har du lyst til å melde deg som betatester av New World, til tross for at det kan ta livet av grafikkortet ditt, kan du gjøre det her.

Også andre kort er påvirket

OPPDATERING:

Like etter publisering av denne saken kom det rapporter om at også andre kort er påvirket. For øyeblikket er det ting som tyder på at også følgende kort kan dø av denne feilen: