Nvidia lanserer flere grafikkort som du sannsynligvis ikke kan kjøpe

I et PC-marked preget av brikkemangel og at man praktisk talt ikke kan få kjøpt grafikkort av noen som helst type, har Nvidia i dag lansert ytterligere to modeller. Som forventet dreier det seg om RTX 3080 Ti og RTX 3070 Ti.

Villedende priser?

Ti-modellene har tradisjonelt kunnet tilby ytelse som nærmer seg den man finner i modellene hakket over på stigen – i dette tilfellet henholdsvis RTX 3090 og RTX 3080 – til en ganske mye lavere pris.

Vanligvis.

På papiret kan det nesten se ut som det holder stikk også denne gangen: Nvidias veiledende pris er oppgitt til 1199 og 599 amerikanske dollar, henholdsvis 9900 og 4950 kroner etter dagens kurs. I praksis er realiteten sannsynligvis en ganske annen. Etter det vi erfarer, vil prisene i norske nettbutikker potensielt ligge både to og tre ganger så høyt – om ikke mer.

Norsk pris på RTX 3080 Ti vil etter det vi erfarer bli mellom 17.000 og 22.000 kroner, avhengig av hvilken kortprodusent og modell man velger. Til sammenligning lå de billigste RTX 3090-kortene ved lansering på like under 17.000 kroner, og de har siden steget jevnt og trutt. På grunn av den dårlige tilgjengeligheten er det vanskelig å si hva dagens pris er på, men opp mot 30.000 kroner for et RTX 3090-kort er ikke urealistisk.

Norsk pris på RTX 3070 Ti ser ut til å havne mellom 11.000 og 16.000 kroner, altså potensielt over tre ganger Nvidias «veiledende» pris.

Ytelseshopp

Ytelsen på de nye kortene ser imidlertid ut til å være omtrent som lovet, om man skal ta Nvidias tall for god fisk. RTX 3080 Ti skal etter sigende yte 50 prosent bedre enn forrige generasjons RTX 2080 Ti. RTX 3070 på sin side skal visstnok yte 50 prosent bedre enn RTX 2070 Super, også det fra forrige generasjon.

Spesifikasjonsmessig legges RTX 3080 Ti tett opp til RTX 3090, men får «bare» 12 GB grafikkminne, sammenlignet med RTX 3090s 24 GB. Likevel er det en forbedring fra RTX 3080s 10 GB.

Kommer snart?

RTX 3080 Ti kommer i handelen allerede 3. juni, men det betyr ikke at du kan kjøpe det, verken da eller i nærmeste fremtid. Komplett har allerede annonsert en trekning forbeholdt sine klubbmedlemmer for muligheten, og tilgjengeligheten vil neppe bli særlig bedre på lenge ennå.

RTX 3070 Ti skal i teorien komme i handelen en uke senere, 10. juni, men også her må man regne med dårlig tilgang i lang tid.

Fikk ros for lav pris

Da RTX 3080 ble lansert 17. september 2020, fikk Nvidia ros for å ha lagt seg på et mer edruelig prisnivå enn tidligere. Flere påpekte at man nå fikk de nye toppmodellene for en lavere pris enn det forgjengeren RTX 2080 lå på ved lansering, og dermed fikk en slags «gratis» ytelse. Siden den gang har prisene bare gått én vei, og her til lands er det kunder som bestilte kun minutter etter lanseringen av RTX 3080 for over åtte måneder siden og ennå ikke har mottatt varen.

Hvorfor så dårlig tilgang?

Kort fortalt skyldes den dårlige tilgangen en rekke faktorer. Brann på fabrikker, tørke i Taiwan, en enorm økning i etterspørsel på grunn av Covid og en drøy økning i verdi på en del kryptovaluta er bare noen av tingene som driver prisene opp og tilgjengeligheten ned.

Forsøker å begrense krypto-ytelsen

Presset fra kryptovaluta-graverne er imidlertid i ferd med å avta noe. Ikke bare har verdien på de mest populære gått ned en del i det siste, men Nvidia forsøker også å begrense verdien av grafikkortene for denne bruken. De nye kortene skal få en funksjon – om man kan kalle det det – som reduserer ytelsen for kryptoutvinning med omkring det halve.

Dette har Nvidia prøvd på tidligere, med RTX 3060-kortene som ble lansert for noen måneder siden, men uten den helt store suksessen. LHR, som funksjonen heter, var da implementert i driverprogramvaren, og Nvidia presterte å skyte seg selv i foten ved å lansere en driver som lot brukere forbigå hele begrensningen. Den nye implementeringen skal visstnok være bedre, men Nvidia er forståelig nok litt tilbakeholden med detaljene rundt dette.