AMD, Intel og Nvidia ber Biden gjøre det mer attraktivt å produsere mikrobrikker i USA

Det er for tiden stor, global mangel på mikrobrikker. Dette har ført til at leverandører innen blant annet PC- og bilindustriene ikke er i stand til å dekke etterspørselen, fordi de ikke får tilgang til de halvlederbrikkene de trenger. Dette har igjen ført til at bilfabrikker har måttet stenge i perioder.

EU har svart med å initiere planer om å gjøre Europa mindre avhengig (for abonnenter) av brikkeprodusenter i blant annet Kina og USA, ved å legge til rette for at slik utvikling og produksjon også kan skje i Europa.

Europa er ikke den eneste regionen som er bekymret over utviklingen. Det er også USA.

Redusert til en tredel

Torsdag denne uken sendte en rekke leverandører av mikrobrikker, inkludert giganter som Intel, Qualcomm, Nvidia og AMD, et felles, åpent brev til USAs president, Joe Biden. I brevet skriver aktører om viktighetene slike brikker har innen mange områder, inkludert bekjempelsen av covid-19.

Samtidig peker de på at USAs andel i verdens brikkeproduksjon de siste 40 årene har gått stadig nedover, fra 37 prosent i 1990 til 12 prosent i dag. Mye av produksjonen har blitt overført til selskaper som TSMC i Taiwan og Samsung i Sør-Korea.

I brevet hevdes det at dette skyldes at myndighetene i andre land, hvor halvlederproduksjonen har økt i denne perioden, har lagt til rette for slik vekst gjennom betydelige insentiver og subsidier for å legge til rette for nye halvlederfabrikker, noe USA ikke har gjort, ifølge aktørene i bransjen.

Ber om mer investeringer i FoU

De skriver også at andre land har økt investeringene i forskning og utvikling, samtidig som at USAs investeringer i stor grad har vært på det samme nivået som tidligere.

– Et resultat av dette er at USA ikke er konkurransedyktig til å tiltrekke seg konstruksjon av nye fabrikker, heter det i brevet.

Aktørene mener at ledende posisjonen USA i dag har innen teknologi, står i fare i kappløpet om det som omtales som framtidens teknologier, inkludert kunstig intelligens, 5G/6G og kvantedatabehandling.

Selskapene som har undertegnet brevet, mener at Biden-administrasjonen må innføre tiltak for å endre denne utviklingen, i samarbeid med Kongressen.

Jobber med saken

Biden-administrasjonen har vært raske med å svare på dette. Allerede samme dag som brevet ble sendt, fortale pressesekretær ved Det hvite hus, Jen Psaki, at administrasjonen jobber med å adressere den globale mangelen på mikrobrikker. Dette skriver Bloomberg.

I første omgang skal administrasjonen identifisere helt konkrete områder i forsyningskjedene som fører til struping av leveransene. På lengre sikt vil politikerne jobbe for en omfattende strategi for å unngå flaskehandler og andre problemer som halvlederbransjen skal ha slitt med i mange år.

Det er ifølge Bloomberg ventet at Biden innen noen uker vil undertegne en presidentordre som i hundre dager skal revidere forsyningskjedene til kritiske varer, inkludert halvlederprodukter, kritiske mineraler, medisiner og medisinsk utstyr, samt høykapasitetsbatterier for blant annet elektriske kjøretøyer.