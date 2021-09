Amerikansk delstat har vedtatt lov mot utestenging fra sosiale medier

Den amerikanske delstaten Texas har gjort det ulovlig for sosiale medier å utestenge brukere «basert på sine politiske meninger», skriver BBC.

Fremtredende republikanske politikere har anklaget Facebook, Twitter og andre for å sensurere konservative synspunkter. Sosiale medier-plattformene håndhever vilkår som forbyr oppfordringer til vold og desinformasjon, men alle har nektet for at de knebler konservative synspunkter.

Etter å ha signert lovforslaget torsdag, uttalte Texas-guvernør Greg Abbott ifølge BBC at sosiale medier har blitt vårt offentlige torg og at de er steder for en sunn offentlig debatt der informasjon skal kunne flyte fritt. Det er en «farlig bevegelse fra sosiale medieselskaper å stilne konservative synspunkter og ideer», uttalte han.

Den nye loven sier at sosiale medier-plattformer med mer enn 50 millioner brukere (som Facebook, Twitter og Youtube) ikke kan stenge folk ute basert på politiske synspunkter.

Juridisk utfordrende

Kritikere mener at loven ikke respekterer den konstitusjonelle retten private virksomheter har til å bestemme hva slags innhold som er tillatt på plattformene deres.

Loven skal tre i kraft i desember, men kan stå overfor juridiske utfordringer:

I mai vedtok Florida en lov som forbød sosiale nettverk å utestenge brukere i mer enn 14 dager, men deler av den ble suspendert av en føderal dommer som konkluderte med at den krenket retten til ytringsfrihet.

Hva slags innhold som bør tillates på sosiale medier, har utviklet seg til å bli et omstridt politisk tema.

Et annet lovforslag i kongressen, som ble lagt frem i juli, kan gjøre det mulig å straffe sosiale medier som Facebook og Twitter for å spre konspirasjonsteorier og løgner om vaksiner, helbredelsesmetoder og andre typer desinformasjon om helse.

Donald Trump fortsatt utestengt

USAs tidligere president Donald Trump ble utestengt fra Facebook og Twitter etter at en gruppe av hans støttespillere stormet den amerikanske kongressbygningen i januar.

I juli gikk Donald Trump til søksmål mot Google, Facebook og Twitter som følge av den ennå pågående utestengningen fra selskapenes plattformer, der han blant annet krevde gjenåpning av sine egne kontoer.

Donald Trump er kjent for å bruke sosiale medier meget aktivt som en måte å unngå de tradisjonelle nyhetsmediene på og for å kunne kommunisere direkte til velgerne. Ifølge de ulike plattformene gikk han imidlertid for langt ved flere anledninger.

Twitter, som har bannlyst Trump på permanent basis, hevdet i sin begrunnelse at presidenten indirekte oppfordret og inspirerte fansen sin til voldelige handlinger med noen av sine uttalelser. Både Twitter og Facebook mente at Trump blant annet uttrykte støtte til den voldelige stormingen av den amerikanske kongressbygningen.

Facebook på sin side opplyste i juni at de opprettholder den midlertidige blokkeringen av Trumps konto, som vil vare i to år fra og med 7. januar i år. Etter denne perioden vil Facebook nøye vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for gjenåpning av kontoen.