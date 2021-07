Trump saksøker Google, Twitter og Facebook – og de tre toppsjefene

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump er en kontroversiell skikkelse, ikke minst blant de store teknologiselskapene, som har gått hardt til verks mot hans adferd på sosiale medier. Nå slår Trump tilbake.

BBC og Reuters er blant dem som rapporterer at Donald Trump har gått til søksmål mot Google, Facebook og Twitter som følge av den ennå pågående utestengningen fra selskapenes respektive plattformer.

Går etter toppsjefene

Trump kunngjorde selv søksmålet i en pressekonferanse avholdt på onsdag. Søksmålet, som er et gruppesøksmål, retter seg også spesifikt mot de tre selskapenes toppsjefer Sundar Pichai, Mark Zuckerberg og Jack Dorsey.

– Vi ber den amerikanske distriktsretten for det sørlige Florida om å beordre en umiddelbar stans i de sosiale medieselskapenes ulovlige, skammelige sensur av det amerikanske folket, og det er akkurat det de gjør, sa Trump.

– Vi krever en slutt på skyggebannlysningen, kneblingen, svartelistingen, utestengningen og kanselleringen som dere alle kjenner så godt, la han til. Trump gjorde det klart at gjenåpning av hans egne kontoer hos de tre plattformene også inngår i kravene.

Søksmålet går imidlertid enda lenger og krever også erstatning og oppreisning for skadene som de store teknologiselskapene angivelig har forårsaket. Hva slags type erstatning det dreier seg, og i hvilken størrelsesorden, er ukjent.

Trump ønsker også en opphevelse av et ledd i den amerikanske kommunikasjonslovgivningen kjent som Section 230, som gir selskaper beskyttelse mot søksmål for å håndheve egne standarder knyttet til moderering og fjerning av upassende innhold. Som president forsøkte Trump å oppheve Section 230, men uten hell.

Mente Trump oppfordret til vold

Donald Trump var kjent for å bruke sosiale medier meget aktivt som en måte å unngå de tradisjonelle nyhetsmediene på og for å kunne kommunisere direkte til velgerne. Ifølge de ulike plattformene gikk han imidlertid for langt ved flere anledninger.

Twitter, som har bannlyst Trump på permanent basis, hevdet i sin begrunnelse at presidenten indirekte oppfordret og inspirerte fansen sin til voldelige handlinger med noen av sine uttalelser. Både Twitter og Facebook mente at Trump blant annet uttrykte støtte til den voldelige stormingen av den amerikanske kongressbygningen.

Facebook på sin side opplyste i juni at de opprettholder den midlertidige blokkeringen av Trumps konto, som vil vare i to år fra og med 7. januar i år. Etter denne perioden vil Facebook nøye vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for gjenåpning av kontoen.

– Når suspenderingen omsider oppheves, vil det være et strengt sett av raskt eskalerende sanksjoner som utløses dersom Mr. Trump begår ytterligere brudd i fremtiden, inkludert permanent fjerning av sidene og kontoene hans, skrev Facebook i oppdateringen 4. juni.