Det beste kameraet er det du har med deg, sies det ofte.

Flåsete sagt? Kanskje det.

Ikke strengt tatt sant? Godt mulig.

Men det er likevel et utsagn som setter fingeren på hvordan mobiltelefoner tilsynelatende så grundig utkonkurrerte kompaktkameraene.

Hvem gjelder det?

Folk som tar bilder kan grovt sett deles inn i to grupper:

De som fotograferer: Dette er de som har en ambisjon om å lage fine, interessante bilder eller bilder som på et eller annet vis har en varig verdi for andre enn deres umiddelbare krets – kanskje som veggpryd. Kall det gjerne dem med kunstneriske ambisjoner.

Dette er de som har en ambisjon om å lage fine, interessante bilder eller bilder som på et eller annet vis har en varig verdi for andre enn deres umiddelbare krets – kanskje som veggpryd. Kall det gjerne dem med kunstneriske ambisjoner. De som knipser: Dette er de som tar bilder for å dele på nett eller minnes ferien med familie eller venner. Kort fortalt de som før i tiden ville tatt bilder til fotoalbumene, men som nå i stedet tar dem med sosiale medier i blikket.

Det er klart at disse to gruppene tidvis overlapper hverandre og at noen kanskje har en fot i hver, men faktum er uansett at det er langt flere i første gruppe som er troende til å kjøpe dedikerte kameraer (uansett nisje) og når de først har kjøpt dem, tar dem med seg når de forlater hjemmet.

Knipserne, derimot, har enten kun mobiltelefonen eller gidder ikke ta med noe annet kamera det meste av tiden.

Ikke noe galt i det, men det er faktisk ikke så mange år siden sistnevnte egentlig ikke var en valgmulighet.

Gikk helt klart ut over salget

Mobilkameraene var da de kom – og en god stund senere – så direkte elendige at de praktisk talt ikke kunne kalles kameraer i det hele tatt. Litt som de første billige digitale kompaktkameraene, ti-femten år tidligere.

Eidfjorden i 2005, fotografert med en Sony Ericsson K750i mobiltelefon. Bildekvaliteten er ikke akkurat imponerende. Foto: Are Thunes Samsonsen

Så det er klart at da mobiltelefoner fikk bedre kameraer, gikk det ut over salget av de små og billige digitale kompaktene. Mobilen har du alltid med deg, mens et kamera må du huske å lade, legge minnekort i, ta ut av skuffen, legge i bagen og så videre. Med mobilen gjør du alt dette på autopilot.

Ikke for det, i Norge ble det solgt langt flere mobiltelefoner per år enn digitalkameraer, men markedet for sistnevnte hadde ikke akkurat godt av den ekstra – og harde - konkurransen fra gjenstander som opprinnelig ble benyttet til noe helt annet enn å ta bilder med.

Så ja, en viss grad av sannhet er det i utsagnet vi begynte med, og det er vanskelig å konkurrere mot mobiltelefonene. Men ikke umulig.

Det er nemlig fortsatt kompakte digitalkameraer til salgs, for faktum er at uansett hvor mye bedre mobilkameraene har blitt de siste ti årene, har de ennå et vesentlig problem:

De egner seg rett og slett ikke til å fotografere med.

Knipserne er kanskje fornøyd, men det er ikke fotografene.

Hva er galt med å fotografere med mobilen?

For det første, ergonomien er helt feil. Hvis ikke utløserknappen er godt plassert, må du holde mobilen langs kantene og finne en ledig finger til å ta bildet med. Og det uten å komme borti skjermen slik at du hopper forbi foto-appen.

For det andre: Ikke er det lett å holde mobilen stødig nok, heller. Idet man trykker på utløseren, er det lett å bevege kameraet, slik at du får uskarphet eller ikke helt det utsnittet du hadde tenkt.

For det tredje er det ikke lett å stappe både en god bildebrikke og god og lyssterk optikk inn i en så flat pakke som en mobiltelefon nesten bør være.

Ofte må man også ha separat foto-app for å få skikkelige innstillingsmuligheter – hvis det i det hele tatt er mulig.

For ikke å nevne det at en mobiltelefon ikke inspirerer til å ta seg god tid og jobbe med vinkler, komposisjon og uttrykk. I stor grad er det å få fanget et bilde og så bevege seg videre som gjelder. Alltid neste motiv.

Teknologien har blitt bedre

Jo da, fototeknologien i mobiler har gjort stormskritt de senere år, og den tekniske bildekvaliteten blir stadig bedre.

Men faktum er at man ennå må ty til ganske mange mer eller mindre sleipe triks for å få bildekvaliteten god nok. Pixel-binning, prosessering med kunstig intelligens, og så videre.

Og når en mobiltelefon har hundre megapiksler, så er brikken de sitter på så knøttliten at det selvsagt ikke er i nærheten av den bildekvaliteten man får ut av samme antall piksler på en langt større bildebrikke.

Mens de fleste dedikerte kameraer for mange år siden kom til et punkt der det var av begrenset verdi å sammenligne bildekvaliteten – den var uansett mer eller mindre god nok for de fleste formål – er mobilkameraene ennå i en slags teknologisk – om ikke barndom, så ungdomstid.

Ekte zoom har nettopp begynt å dukke opp i mer eller mindre mainstream mobiler, og inntil nylig var brikkestørrelsen knøttliten – med alt av kjipe effekter det måtte bety for bildekvaliteten. Det tok for eksempel lang tid fra Sony lanserte sitt populære kompaktkamera RX100 (2012) til en av deres mobiler fikk en noe nedstrippet utgave av bildebrikken fra det (2021).

Årsaken til dette er selvsagt at mobilen som kamera ennå er tilrettelagt for knipserne og ikke fotografene.

Det er der de store tallene ligger, og produsentene har ikke all verdens nytte av å forsøke å endre en vinnende oppskrift for å tekkes de få de ennå ikke helt treffer.

Resultatet av dette er at fotografene ennå kjøper kameraer, selv om de også til en viss grad benytter mobilen til knipsing.

Vi ser det igjen på hvilke kompaktkameramodeller som ennå er til salgs: De har alle et eller annet ekstra som ikke mobiltelefoner kan tilby, det være seg ergonomi, bildekvalitet, lang zoom,eller noe annet.

Salgstallene siste 20 år

Vi har hentet inn salgstallene i Norge fra de siste 20 årene, både for mobiltelefoner og digitale kameraer. Tallene er hentet fra Elektronikkbransjens bransjetall.

Systemkameraer konkurrerer i liten grad med mobiler, så dem har vi sett bort fra her. Tallene for digitale kameraer er dermed uten systemkameraer i vår oversikt, men de er uansett så lave i sammenligning at det ikke ville utgjort noen praktisk forskjell.

Dette diagrammet viser antall tusen solgte enheter, men her er det ikke helt tydelig hva som har skjedd, så la oss i stedet se på følgende, som viser antall solgte mobiltelefoner per solgte kompaktkamera:

Etter hvert som mobiltelefonene fikk bedre og bedre kameraer, gikk salget av kompaktkameraer ned. Selv om salget av mobiltelefoner også gikk ned i samme periode, er det i denne grafen ganske tydelig når mobilene bare løp helt fra kompaktkameraene, i rene salgstall.

Men ikke helt

Men mobiltelefonene har ennå ikke helt utkonkurrert kompaktkameraene. Faktisk har det hendt at det har gått andre veien også. Flere produsenter av mobiler har forsøkt seg på kameramobiler som skulle ta fotfestet fra kompaktkameraene, men de ble liksom aldri det helt store og forsvant fra markedet etter kun kort tid.

Samsung Galaxy Camera, for eksempel, kjørte Android 4.1 og hadde 16 megapiksler med 21x zoom. Men man kunne ikke ringe med det. Det kunne man med Samsung Galaxy S4 Zoom som kom året etter, men kameradelen var heller svak, og hele nisjen forsvant mer eller mindre etter bare noen få år. Panasonic forsøkte seg like etter med CM1, en telefon som skulle ha god optikk, god bildekvalitet og kjørte Android 4.4. Men til Norge kom den ikke, og den solgte uansett ikke veldig bra. Panasonic selv kalte forøvrig modellen for et «connected camera» og ikke en kameratelefon.

Jo da, sier du kanskje nå, men dagens beste kameratelefoner er så bra at de faktisk kan gjøre mye bra når det gjelder stillbilder og video.

Og det er til en viss grad sant, det. De KAN. Men det betyr ikke at de egner seg til det.

Det er ikke mange proffe innen foto eller video som velger å bruke en mobiltelefon til slikt arbeid når de faktisk har muligheten til å velge et verktøy som egner seg bedre.

De eneste er folk som ønsker å spille på en gimmick eller har fått i oppdrag fra en mobilprodusent å demonstrere hva den nye modellen kan få til. Og i sistnevnte tilfelle har det også ganske ofte skjedd at noen har forfalsket opptakene og brukt proffutstyr i stedet, for så å påstå at det hele er gjort med den aktuelle mobiltelefonen. Både Nokia og Samsung, for å nevne noen, har blitt fersket i dette.

I andre tilfeller ble ganske riktig opptakene gjort på en mobiltelefon – mens resten av utstyret som ble brukt, var en Hollywood-produksjon verdig. Kanskje ikke direkte løgn i dette tilfellet, men heller ikke spesielt representativt for hva menigmann kan få til.

Så hva er fremtiden?

Mye det samme som tingenes tilstand er nå. Svært få vil ha en mobil som er dårligere til alt annet fordi den har fått et kamera som er bedre for en liten gruppe brukere, så akkurat dette vil mobilprodusentene neppe klusse med.

Samtidig vil kamerateknologien i mobiltelefoner fortsatt bli utviklet til det bedre – bare ikke på bekostning av hva flertallet ønsker.

Sannsynligvis vil mobilsalget fortsette å presse salget av kompaktkameraer, for der pengene er, er også viljen til å investere utviklingsmidler.

Samtidig er det mye utvikling på feltet som komme begge nisjer til nytte, så helt borte vil neppe kompaktkamerasegmentet bli. Men det vil bli mindre penger å tjene der for færre aktører og for færre modeller.

Og de modellene som fortsatt utvikles og selges, vil spesialiseres mer og mer og vare lenger.

I Prisguiden.no finner vi flere kompaktkameraer som ennå selges i «ny» tilstand og som ble introdusert så langt tilbake som i 2014.

Det mestselgende kameraet i nyere tid var Olympus Mju II, som ble introdusert i 1997 og forsvant fra markedet i 2002. På de fem årene ble det solgt 3,8 millioner eksemplarer.

Slike salgstall må man nok innse er forbeholdt mobiltelefonene i våre dager.