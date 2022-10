Da Nvidia lanserte sin 4000-serie grafikkort for omtrent en måned siden, var det flere som reagerte på at de tydeligvis hadde planer om å slippe to ulike versjoner av RTX 4080. Det er ikke spesielt unormalt i seg selv å lansere versjoner med små forskjeller, men det Nvidia de siste ukene har høstet ganske massiv kritikk for, er at de to utgavene av RTX 4080 tilsynelatende hadde langt flere forskjeller enn likheter.

Ikke bare hadde de to versjonene ulik mengde videominne - henholdsvis 12 og 16 GB - men også ting som minnebuss, minnehastighet, båndbredde og strømforbruk var forskjellige. I tillegg til at grafikkprosessoren også var en annen brikkedesign.

Alt i alt var modellnavnet omtrent den eneste likheten de to kortene hadde, noe Nvidia også fant ut av for noen dager siden - antageligvis etter at tusenvis av fans hadde snakket, twitret, postet, blogget og ellers skrevet om det.

Ombestemte seg og «de-lanserte» grafikkort

Fredag 14. oktober 2022 kunngjorde Nvidia at de «de-lanserte» RTX 4080 i 12 GB-versjonen.

«RTX 4080 12GB er et fantastisk grafikkort, men det er ikke navngitt riktig. Å ha to GPUer med 4080-betegnelsen er forvirrende. Så vi trykker på «de-lanser»-knappen på 4080 12GB. RTX 4080 16GB er fantastisk og på vei til å glede spillere overalt 16. november» skrev de på sine sider.

Men å trekke et grafikkort og gjøre endringer på det så kort tid før det skulle ha havnet i butikkene, er ikke enkelt. Eller billig.

Dekker deler av regningen - men ikke alt

Ifølge Ars Technica er det sannsynligvis Nvidias partnere som sitter igjen med både svarteper og brorparten av regningen.

Nvidia skal etter sigende dekke deler av kostnadene med å bytte ut emballasjen, slik at det riktige modellnavnet blir trykket på, men ikke alt.

Og det er i tillegg bare en liten del av kostnadene.

Sannsynligvis er det mange produsenter av slike kort som allerede har laget kjøleløsninger med modellnavnet på, kanskje også med elektronikk og LED-lys koblet til for å vise det ekstra godt.

I tillegg må kortene få ny BIOS, slik at systemene de skal brukes på identifiserer dem riktig.

Et annet problem er at Nvidia ifølge Gamers Nexus vil redusere veiledende utsalgspris for kortene, for å gjenspeile det lavere modellnummeret. Det kan by på problemer for deres partnere, som allerede har designet og produsert kortene med en annen pris i tankene.

Ukjente konsekvenser

Hva slags tilbud Nvidia eventuelt har kommet med for å kompensere partnerne for alt dette er ennå ukjent, men det er allerede kjent at EVGA trakk seg helt ut av grafikkortmarkedet (krever abo) tidligere i år, etter sigende på grunn av at de følte seg dårlig behandlet av Nvidia.

Hvilket modellnavn de «nedgraderte» RTX 4080-kortene vil får en ikke kunngjort ennå, men RTX 4070 eller RTX 4070 Ti fremheves av ulike kilder som det mest sannsynlige. Enkelte har også tatt til orde for at forskjellen mellom RTX 4080 12 GB og RTX 4080 16 GB er så stor at et bedre navn på førstnevnte ville vært RTX 4060 Ti.

Det er også ukjent hva som skjer med kortene som egentlig skulle hatt navnet som de nedgraderte kortene nå får.