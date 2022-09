Som ventet kunngjorde Nvidia sin neste generasjons grafikkort tirsdag ettermiddag, og selv om ikke datoen var noen overraskelse, var det nok av andre tall som kom litt brått på.

Prisene for eksempel.

For tre år siden ble RTX 3080 lansert til det som var sett på som en moderat pris på kr 7990,-. Lite visste verden da, at mange av dem som fikk det til den prisen skulle måtte vente i opptil et år, og at forhandlere her i lille Norge skulle ty til ulovlige metoder i krangelen som fulgte.

Norske priser

Kanskje med dette og brikkemangelen friskt i minnet har Nvidia lagt seg på en langt høyere pris denne gangen. RTX 4080-kortene, som blir gjort tilgjengelige i november i to ulike utgaver, vil her til lands koste fra kr 15.400,- for 16 GB-utgaven og fra 11.600,- for 12 GB-versjonen. Merk «fra», for dette er minimumspriser.

RTX 4090 vil være det nye flaggskipet, og kommer til salg her til lands for kr 20.500,- og oppover. Til sammenligning kostet RTX 3090 kr 17.000,- ved lansering, og steg under brikkemangelen til uante prismessige høyder.

I dag er imidlertid toppmodellen RTX 3090 Ti mulig å få fra kr 14.000,- og oppover. Men det spørs om ikke prisene på gammel storhet vil gå enda lengre ned, for de nye toppkortene er nemlig svært heftige saker, hvis Nvidias tall skal kunne stoles på.

Grafikkort: RTX 4090 24 GB RTX 4080 16 GB RTX 4080 12 GB Lanseres: 12. oktober November November Veil pris: Fra kr 20.500,- Fra kr 15.400,- Fra kr 11.600,- GPU: AD102-300 AD103-300 AD104-400 CUDA-kjerner: 16.384 9.728 7.680 SMs: 128 76 60 L2-cache: 96 MB 64 MB 48 MB GHz, Base: 2,23 GHz 2,21 GHz 2,31 GHz GHz, Boost: 2,52 GHz 2,51 GHz 2,61 GHz Minnebuss: 384-bit 256-bit 192-bit Minnehastighet: 21 Gbps 23 Gbps 21 Gbps Minnebåndbredde: 1008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s Minne: 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Strømforbruk: 450 watt 340 watt 285 watt «Power limit»: 660 watt 516 watt 366 watt

Nvidias presentasjon kan du se her:

Lover heftig ytelse

Nvidias løfter om ytelse må tas med en klype salt, som vanlig, men ta kanskje litt ekstra denne gangen.

Nvidia lover nemlig en enorm ytelsesøkning med de nye toppmodellene. Nøyaktige løfter varierer, men fra to til fire ganger ytelsen blir lovet i ulike sammenhenger. Hva dette vil vise seg å være i realiteten, vil avhenge av innstillinger, oppløsning, og om slike ting som DLSS er slått på eller ikke, men i et marked der man vanligvis snakker om et antall prosent forbedring og nå snakker om antall ganger i stedet, er dette helt klart oppsiktsvekkende.

RTX 4090

RTX 4090 vil være det heftigste kortet i serien, inntil et eventuelt 4090 Ti-kort ser dagens lys, men det er usikkert og vil uansett ikke skje før om et års tid, antar vi.

I teorien vil en fullt utnyttet GPU-brikke av AD102-typen kunne ha over 18.000 CUDA-kjerner, men om denslags noensinne vil bli tilgjengelig, vil avhenge av hvor mye Nvidia får ut av TSMCs nye 4N-prosess.

Totalt vil en full AD102-brikke ha over 76 milliarder transistorer. Et nærmest ufattelig antall. Til sammenligning har Intels i9-12900K prosessor litt over 10 milliarder, og dagens toppmodell RTX 3090 Ti har 28,3 milliarder.

RTX 4090 Founders edition Foto: Nvidia

RTX 4080

4080-kortene kommer som nevnt i to varianter, en med 16 GB minne og en med 12 GB, men forskjellene mellom dem stopper ikke der.

Varianten med 12 GB minne får nemlig også lavere minnebåndbredde enn 16 GB-versjonen, samt litt tregere minne, smalere minnebuss, færre CUDA-kjerner og mindre L2-cache. Sånn bare for å nevne noe.

Til gjengjeld vil også 12 GB-versjonen være høyere klokket og bruke mindre strøm enn sin storebror med 16 GB. Og når det blir tilgjengelig i november vil det også koste mindre.

Mange partnere - men ikke EVGA

Nvidias egne kort, de såkalte «Founders edition»-kortene har ikke vært tilgjengelig i Norge på noen år nå, men partnere som Asus, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY og ZOTAC planlegger alle å lansere sine egne versjoner. Nesten alle disse forventes å ha kjøleløsninger som er enten bedre eller mer stillegående - eller begge deler - enn Nvidias egne.

EVGA vil imidlertid glimre med sitt fravær. De har fått nok av Nvidias respektløse behandling (krever abo), og trakk seg i vår helt ut av grafikkortmarkedet.

Ada Lovelace-brikken fra Nvidia har 76 milliarder transistorer. Foto: Nvidia

Nye teknologier for strålesporing

Dette er en ny teknologi som kan omprioritere grafikkprosessorens oppgaver på sparket, og omtales av Nvidia som noe like viktig som «out of order execution» i sin tid var for vanlige prosessorer. Denne skal bidra til at strålesporing ifølge Nvidia skal kunne utføres så mye som to-tre ganger så raskt som tidligere.

De nye kortene skal også ha fått en ny og mer effektiv type strålesporingskjerne, også denne skal kunne være dobbelt så rask som før.

DLSS i ny utgave

DLSS er en teknologi som bruker AI til å oppskalere et bilde rendret i lavere oppløsning, og slik nærmest simulere et bilde med høyere oppløsning. AI-biten tar seg av oppgaven med å beregne hvordan bildet ville sett ut dersom man hadde tegnet det i full oppløsning, og dette koster mindre datakraft enn å gjøre det slik i utgangspunktet.

Den tidligere versjonen av DLSS var versjon 2.2 og kunne vise til imponerende resultater, men nå er altså DLSS 3.0 her, og det er ikke småtteri hva Nvidia sier den kan få til.

I sin vurdering av hvordan bildet skal se ut, bruker tradisjonell DLSS ulike bilder som grunnlag: Ved hjelp av en lavoppløst versjon av bildet som skal rendres, sammen med en høyoppløst versjon av forrige bilde, forsøker DLSS å forutsi hvordan bildet skal være i full oppløsning, piksler for piksel. Full oppløsning her er 16K, og brukes for å lære opp AIen.

Dette er velkjent og brukes fremdeles, men med DLSS 3 er også AIen ny. Den er i stand til å se på forrige bilde som ble rendret, og sammenligne dxet med det sist rendrede bildet, og kjapt analysere hvordan bildet har endret seg mellom de to. Der DLSS før spå på piksler, ser det nå på bilder.

Alle forskjeller i et bildepar analyseres og gis en vektor som angir hvordan endringen arter seg. Dette mates så inn i AIen som på basis av dette lager «mellombilder» som benyttes som grunnlag. Fordelen med dette, er at prosessoren gjør det uavhengig av spillmotoren, og gjør det dermed mye raskere.

Nvidia sier at dette gjør at det nå er flere piksler som forutsies enn som beregnes.

Som vanlig vil DLSS kreve støtte for hvert spill, individuelt. Siden DLSS 3 krever komponenter som kun er å finne i RTX 4000-serien, vil det heller ikke kunne brukes på eldre kort.

Omniverse RTX Remix

Med RTX Remix kan man få en grad av strålseporing og forbedret grafikk på gamle spill som ikke er laget med dette i tankene i det hele tatt.

I teorien laster man opp spillet, lar AIen gjøre jobben sin - det vil si rendre materialer og overflater på en langt mer realistisk måte - og eksportere så det ferdige produktet som en «mod-pack» som man senere kan benytte på samme måte som andre «mods». teknikken krever med andre ord at spillet kan moddes i utgangspunktet.