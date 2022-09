Bare et døgn etter kunngjøringen - og omtrent tre uker før det første kortet kommer i butikkene - får Nvidia allerede kritikk for sine nye grafikkort. Noe de strengt tatt får ganske ofte.

Kritikerne spekulerer denne gang på om ikke Nvidia ved å lansere to så forskjellige 4080-kort, forsøker å lure brukerne.

Det lavest spesifiserte 4080-kortet burde vært kalt 4070 i stedet, er det flere som mener.

Kjente tech-Youtube-kanaler som Hardware Unboxed, Paul's Hardware, Gamers Nexus og Linus Tech Tips har alle sammen noe å si om problemet.

Forskjellig GPU

Vanligvis vil nemlig kort med samme modellnummer ha mer eller mindre samme prosessor også, mens minnemengden kan variere. For eksempel finnes RTX 3080 i to ulike varianter, hvor en har 12 GB minne og en annen har 10 GB minne. Selve grafikkprosessoren er ikke helt lik, men nesten, med bare små forskjeller i antall Tensor-kjerner, RT-kjerner og CUDA-kjerner.

Med 4080 derimot, vil det være to varianter som har henholdsvis 16 og 12 GB minne. Men som Youtuberen JaysTwoCents påpeker, er det kun minnemengden som står på boksen. Her til lands er det ganske mye mindre vanlig enn i USA å kjøpe grafikkort i fysiske butikker, men det er likevel absolutt mulig å gå på en smell her.

Ytelsen vil høyst sannsynlig være ganske ulik fra de to 4080-kortene, akkurat som prisen er det.

Forskjellene mellom de to kortene er nemlig ganske store. 12 GB-varianten er laget på AD104-brikken, mens 16 GB-versjonen er laget på AD103. Dette er en klar indikasjon på at det dreier seg om to forskjellige brikkedesign, og ikke bare en redusert versjon av samme brikke.

Når det gjelder 4080-kortene er det ennå mange detaljer som ikke er kjent, men noe er allerede spikret. Som for eksempel at 12 GB-kortet får over 2.000 færre CUDA-kjerner enn storebroren med 16 GB. Sannsynligvis er GA104-brikken fysisk mindre enn GA103, og dermed også billigere å produsere - man får flere brikker per wafer. Det vil også være færre kretser på den, noe som gjør at den også kan kjøres litt raskere, noe som kan kompensere - om enn bare litt - for det dramatisk lavere antallet CUDA-kjerner.

Tradisjonelt har også 104-GPUene vært å finne i 70-serien med kort, påpeker kritikerne. RTX 3070 er for eksempel bygget på GA104, mens GTX 1070 hadde GP104. Ingen regel uten unntak, riktignok: Brikken i RTX 2070 var TU106.

Grafikkort: RTX 4080 16 GB RTX 4080 12 GB Veil pris: Fra kr 15.400,- Fra kr 11.600,- GPU: AD103-300 AD104-400 CUDA-kjerner: 9.728 7.680 GHz, Base: 2,21 GHz 2,31 GHz GHz, Boost: 2,51 GHz 2,61 GHz Minne: 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Strømforbruk: 340 watt 285 watt «Power limit»: 516 watt 366 watt

Ikke første gang

Det hender også at man benytter feilvare fra nisjen over i grafikkort i lavere nisjer, for å begrense tap. Hvis en brikke ikke helt er god nok, eller man har for mange av den, kan den kanskje gjøre nytten i et rimeligere kort, selv om det normale egentlig er en mindre og billigere brikke. Dette kalles å «kutte ned» brikken, da enkelte kretser på den kuttes med en laser, slik at den tilsvarer brikken den skal erstatte, og eventuelle kretser med feil i blir koblet fra.

Dette er nettopp det Nvidia gjorde med RTX 3070 i 2021. Da begynte GA104-brikker som egentlig var tiltenkt RTX 3070 og 3060 Ti, å dukke opp i RTX 3060-kort.

Det er ikke første gang Nvidia tyr til lignende triks. Det klassiske eksempelet er GTX 1060, som ble lansert i en versjon med 6 GB minne og en variant med 3 GB minne. GTX 1060 ble svært populær, og er ennå den mest brukte GPUen på Steam, for eksempel. Også på dette kortet var det mer enn bare minnemengden som utgjorde forskjellen. For eksempel hadde 6GB-varianten 1280 CUDA-kjerner, mens lillebroren måtte nøye seg med 1152. Og det er selv om begge kortene var bygget rundt GP106-brikken.