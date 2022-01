I går kveld ble Nvidias CES-presentasjon strømmet på Youtube, og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Men kanskje er de ikke helt som Nvidia hadde ventet seg:

Kritikken hagler, og blant annet anklages Nvidia for å ikke ha kontakt med sine kjernebrukere.

RTX 3050: Budsjett?!

Grafikknyhetene ble presentert av senior GeForce-visepresident Jeff Fisher, og foruten en del programvareløsninger for varierende grad av smale brukergrupper, var det første han presenterte det nye budsjettkortet RTX 3050.

Skjønt, budsjett og budsjett. Alt er relativt, og selv om han lovet en veiledende pris på 249 amerikanske dollar, så er det lite trolig noen vil få kjøpt kortet for den prisen. Nær sagt alle Nvidia-grafikkort går nå for det dobbelte av veiledende pris – eller mer. 3050 vil sannsynligvis bli populært blant kryptograverne, og vil dermed sannsynligvis gå brått opp i pris.

Det er vanskelig å si noe sikkert om ytelsen til det nye kortet, spesielt siden Nvidia ikke sammenlignet det med et relevant kort – heller ikke sitt eget «nylanserte» RTX 2060 12 GB.

Produsentenes egne tall må tas med en stor andel salt, da de ikke er uavhengig sjekket. Samtidig velger Nvidia å sammenligne et RTX kort nesten utelukkende med kort som ikke støtter den teknologien.

RTX 3050: Nvidia sammenligner strålesporingsytelse med kort som ikke har støtte for RTX. Foto: Nvidia

Ytelsen på RTX 3050 forventes å ligge omtrent jevnt med forrige generasjons RTX 2060 (ikke den nye 12 GB-varianten, altså), et kort som på papiret støtter strålesporing, men som egentlig er for svakt til å utnytte det i noen fornuftig grad. Der RTX 3050 kanskje kan ta igjen det tapte, blir gjennom støtte for DLSS 2.0, Nvidias løsning for oppskalering basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Denne kan i teorien ta igjen en del av ytelsestapet man får ved å aktivere strålesporing med dette kortet, men neppe alt. Det kommer uansett an på bruksområde, oppløsning, og så videre.

Men verdt den reelle prisen blir det uansett neppe.

Til sammenligning hadde RTX 3060 en veiledende pris på 329 dollar ved lansering, og går nå for kr 7.500,- og opp i Norge. Tilsvarende for RTX 2060 var 349 dollar ved lansering for temmelig nøyaktig tre år siden. De selges nå i Norge for 5.500 kroner. På tilbud, vel å merke.

RTX 3050-kortet har vært tilgjengelig i laptop-versjon en stund allerede, men sannsynligvis er det snakk om en litt annen prosessorbrikke. Ulike kilder spekulerer på om ikke Nvidia har valgt å bruke brikker opprinnelig ment for storebror RTX 3060, men som ikke helt har vært gode nok til å kunne brukes i disse kortene. Dette er samme strategi som de allerede benytter seg av for 3070-kortene, bare forskjøvet et hakk ned i porteføljen.

Om det stemmer, er det selvsagt positivt, gitt at det ikke gjør brikkemangel-situasjonen noe verre enn den allerede er.

RTX 3090 Ti: Nytt flaggskip

Topp ytelse blir det nok imidlertid mulig å få fra det siste grafikkortet som ble kunngjort i går: RTX 3090 Ti skal etter sigende utnytte grafikkbrikken til det ytterste.

Men også her kritiseres Nvidia.

RTX 3090 Ti er nemlig ett av fire kort som benytter den samme grafikkbrikken. De andre er RTX 3090, RTX 3080 Ti og RTX 3080. Og nettopp sistnevnte er det ennå mange kunder som venter på å motta, noen av dem etter å ha ventet helt siden lanseringen for ett år og fire måneder siden. Kritiske røster mener Nvidia burde konsentrert seg om å oppfylle sine lenge utestående bestillinger, heller enn å lansere et nytt svinedyrt kort som tilsynelatende kun eksisterer for at de skal kunne ta ytelsestronen fra AMD.

En mer eller mindre samlet teknologibransje har også kommentert at Jeff Fisher ikke høres ut til å vite hvordan Nvidias egne produktnavn skal uttales. I denne og flere tidligere lanseringer har han konsekvent uttalt «Ti» suffiksen «tie» (altså den engelske ordet for «slips»), noe mange av de mest populære teknologikommentatorene på Youtube gjør grundig narr av.

Det var ikke mye håndfast informasjon om RTX 3090 Ti som ble servert. Alt vi egentlig «vet» er følgende:

40 teraflops (shader)

78 teraflops (strålesporing)

320 teraflops (tensor)

24 GB GDDR6X minne, med 21 gigabit/sek hastighet

Nvidia har ikke nevnt noe veiledende pris, men det blir garantert mye dyrere enn RTX 3090, som nå går for 27.000 kroner og oppover, «bare» 10.000 kroner mer enn ved lansering i september 2019. Litt av grunnen til dette er at 3090-kortene er de eneste nye kortene fra Nvidia som ikke har fått mining-ytelsen redusert av LHR-«funksjonen» de lanserte for litt siden. Dermed blir også 3090 Ti-versjonen potensielt attraktive for kryptograverne, til tross for den ekstreme prisen.

Nvidia lover for øvrig mer informasjon om RTX 3090 Ti i løpet av januar 2022.

Merkverdighetene fortsetter

Nvidia lanserte også to nye grafikkort for bærbare, RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti. Ifølge Nvidia skal førstnevnte være raskere enn bærbare basert på forrige generasjons RTX 2070 Super, mens sistnevnte ble sammenlignet med en Titan RTX-basert desktop-PC. Ingen av sammenligningene er særlig nyttige for forbrukere, da det her er snakk om henholdsvis et gammelt og utgått produkt, og et produkt i en helt annen nisje.

Bærbare med RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti skal etter sigende være i salg om kun noen få uker, i løpet av februar 2022. Vi har ennå ikke fått en norsk pris eller dato, så ta imidlertid også dette med en klype salt.

Hele Nvidia-presentasjonen ser du her:

