I Huawei er man sannsynligvis veldig glad for at nesten hvert femte menneske på jordkloden er en kineser. For med alle de internasjonale restriksjonene som har rammet selskapet de siste årene, er det salget i hjemlandet Kina som sørger for at ikke mobilprodusentens markedsandeler faller enda mer enn de gjør.

Ifølge analyseselskapet Counterpoint utgjorde Huawei-andelen av verdens mobiltelefonsalg 20 prosent i begynnelsen av 2020, men bare fire prosent i begynnelsen av 2021.

Det er nok grunnen til at Huaweis siste toppmodell, P50, ble lansert i Kina et halvt år før telefonen nå er i ferd med å lanseres internasjonalt. I Kina har nemlig Google-produkter og -tjenester vært blokkert siden 2011, slik at mangelen på tilgang til apper fra Googles app-butikk ikke er den konkurransehemskoen det er i resten av verden.

Tydelige mangler

Men nå er det altså resten av verden – trolig minus USA – som står for tur for P50 Pro og P50 Pocket – som er en brettbar versjon tilsvarende Samsungs Galaxy Z Flip 3.

Modellene hadde lanseringsdato 12. januar, og skal ifølge Huawei markedsføres i «nøkkelmarkedene» i Asia, Midtøsten, Afrika, Europa og Latin-Amerika.

Om lanseringen kan bidra til å løfte Huaweis markedsandeler igjen, er mer enn usikkert. For utfordringene som møter de to telefonene er svært tydelige – ikke minst når den ene av dem vil bli sammenlignet direkte mot Flip 3-telefonen, som i praksis er det eneste alternative valget om du vil ha en brettbar telefon av denne typen.

Men de viktigste ulempene ved Huawei-telefonene rammer i like stor grad også den vanlige P50-versjonen.

4G og færre apper

For den jevne mobilbruker er nok den kraftigste turnoffen at Huawei-telefonene ikke får bruke noen av Googles tjenester på grunn av USAs handelsrestriksjoner mot selskapet. Det betyr blant annet at Huaweis P50-modeller hverken kan bruke Android-Oset, eller har tilgang Google Play, og appene som er tilgjengelige derfra.

Huawei har derfor utviklet sitt eget operativsystem, Harmony OS, eller Hongmeng, som det kalles i Kina. Huawei-ledelsen har sagt at operativsystemet ikke er en kopi av Android, men da Ars Technica Ron Amadeo registrerte seg som utvikler for å få tilgang til Harmonys SDK, viste det seg at den var full av Android-henvisninger og -systemkomponenter, og at Harmony OS i de aller fleste henseender er å regne som Android uten tilgang til Google-tjenester.

Huawei har jobbet hardt for å øke tilfanget av egne apper og tjenester, men de er ennå langt unna å ha det samme utvalget som konkurrerende telefoner kan skilte med.

Restriksjonene mot Huawei går også utover telefonens hardware. Den internasjonale versjonen av P50-telefonene er utstyrt med Qualcomms Snapdragon 888-brikke, som også brukes av mange andre av de fremste mobilprodusentene. Men lisensen som gjør at Qualcomm i det hele tatt kan selge databrikken til Huawei, innebærer at 5G-støtten i brikken er slått av.

Konsekvensen er at P50 er en 4G-telefon, mens konkurrentenes toppmodeller alle er 5G-telefoner.

At det betyr noe for salget, er opplagt. Mobiloperatørene reklamerer hemningsløst for hastighetene på sine 5G-nett, og kunder som velger mobiloperatører på grunn av 5G-tilbudet, vil naturlig nok ha 5G-telefoner. I den siste salgsoversikten til Telia, fra desember i fjor, var da også 14 av deres 15 mest solgte mobilmodeller i Norge, 5G-telefoner.

25 prosent dyrere

For å gjøre seg attraktiv til tross for åpenbare svakheter både i hardware og software, kunne man tenkt at Huawei ville prøvd å kompensere for dette med lavere pris. Men det ser det ikke ut til at de gjør.

Tvert imot lanseres P50-modellene med en langt høyere pris enn telefonene det er naturlig å sammenligne dem med.

Norske priser har vi ikke klart å finne, og søker du etter Huawei P50 på noen av de norske pris-søkemotorene, får du bare opp deksler og skjermbeskyttere.

Men i Europa skal Huawei P50 Pocket til 1299 euro bryne seg mot Samsung Galaxy Z Flip 3 til som kostet 1049 euro da den ble lansert. Det betyr at Huaweien er nesten 25 prosent dyrere.

Huawei P50 Pro er priset til 1199 euro. Til sammenligning kostet Samsungs S21 Plus 1049 euro ved lansering, det samme som Iphone 12 Pro. Mens Iphone 13 Pro ble lansert i Europa til 1.155 euro i fjor høst.

Hva Samsungs S22 Plus vil koste når den lanseres i februar, vet vi ikke ennå, men lekkasjer sier at prisen vil være 1049 euro, som for fjorårsmodellen.

I fjor høst lovte en av topplederne i Huawei selskapets ansatte at de ville fortsette å produsere mobiltelefoner på tross av sanksjonene, og at målet er å bli markedsledende igjen, slik de var i 2020.

Mange kommer til å bli overrasket om P50 fører dem nærmere den posisjonen igjen.