Huawei søker norske apper for å utfordre duopolet

Huawei åpnet egen app-butikk allerede i 2011, men tilbudet var i mange år forbeholdt det kinesiske hjemmemarkedet. Først i 2018 fikk resten av verden stifte bekjentskap med App Gallery.

Du kan si at timingen var god, for året etter ble Huawei bannlyst av USA, som nekter dem å handle med amerikanske selskaper. Boikotten rev Google-tjenestene vekk fra verdens nest største produsent av Android-mobiler, som dermed ble tvunget til å iverksatte en plan B.

Det vil si en framtid uten Google Play Store og de andre proprietære appene til Google som mange forbinder med Android. I juni kom Huawei endelig med Harmony OS, som er et nytt operativsystem som skal ta opp kampen med Googles Android og Apples IOS.

Huawei App Gallery oppgir på norske sider å ha 45.000 apper. Lenken vi fant er antakelig utdatert, for sortimentet er mer enn doblet til 120.000 det siste året, ifølge tall Huawei delte i mars. Det er en pen prosentmessig vekst, men utvalget er langt bak rivalene, som begge har et forsprang på flere millioner apper.

Håper på norske bidrag

For å bygge opp et større tilbud vil Huawei nå gjennomføre en utviklerkonkurranse kalt Apps UP 2021.

Håpet er å inspirere dyktige utviklere verden over til å skape banebrytende apper og digitale opplevelser, heter det i en pressemelding fra selskapet.

De lokker på apputviklere, som ved å registere bidrag innen fristen 20. august 2021 får mulighet til å kjempe om pengepremier, skyressurser og drahjelp i form av markedsføring i appbutikken.

Globalt er premiepotten på én million dollar, rundt ni millioner kroner, og de 20 beste appene i Europa vil til sammen kunne vinne opptil 200.000 dollar.

Tollef Vollan er sjef for forretningsutvikling i Huawei Norge. Han hevder at konkurransen er en «perfekt mulighet for norske apputviklere» som ønsker å teste eller videreutvikle sine ideer.

– Vi gleder oss til å se de innovative tjenestene som norske utviklere vil lage ved hjelp av Huawei Mobile Services, sier Vollan i en pressemelding tirsdag.

Huawei Mobile Services (HMS) er innmaten og tjenestene de selv har lagd, inkludert tilhørende programmeringsgrensesnitt, som erstatning for Google-tjenestene (GMS) de nå er avskåret fra.

Halv milliard brukere

Konkurransen ble første gang arrangert i 2020, da det kom inn mer enn 3000 søknader fra utviklere i mer enn 170 land. Blant fjorårets over hundre vinnere finner vi svenske Runbit, som forvandler gå- eller løpeturen til et spill.

Det begynner å bli lenge siden, men Microsoft har også tidligere forsøkt å stimulere apputviklere til å velge sin mobile plattform, den gangen de var i en lignende utfordrerposisjon. De økonomiske insentivene hindret ikke at Windows Phone floppet.

Huawei oppgir forresten å ha 2,3 millioner registrerte utviklere på sin plattform. Klart flest er i hjemlandet, men tallet skal også inkludere 300.000 utenfor Kina. Huawei App Gallery benyttes av mer enn 42 millioner brukere i Europa, og globalt mer enn 530 millioner aktive brukere i måneden, ifølge kunngjøringen i våres.