Analytiker fikk sparken etter å ha brukt persondata til å forfølge kvinner

Facebook jobber hardt med å få på plass tekniske endringer som skal gjøre personvernet bedre, men en annen potensiell sikkerhetstrussel det er vanskelig å helgardere seg mot er menneskelig svikt. Nå melder TechCrunch om en uheldig episode hos tjenesten i denne forbindelse.

Facebook bekreftet overfor nettstedet at de har sparket en av sine sikkerhetsingeniører for å ha utnyttet priviligert tilgang til persondata til å kontakte kvinner. Selskapet kom frem til avgjørelsen etter å gjort sine egne undersøkelse på bakgrunn av rapporter fra kvinner som mottok meldinger fra vedkommende.

Det var grunnleggeren av et sikkerhetsselskap kalt Spyglass Security, Jackie Stokes, som først meldte om saken i en serie Twitter-meldinger, hvor hun hevdet å sitte på logger fra datingsappen Tinder som bekreftet forholdet.

Kalte seg selv «profesjonell forfølger»

Stokes la også ved et skjermbilde av et utdrag fra en samtale som en kvinne hadde med den anklagde personen, hvor han omtaler seg selv som «profesjonell forfølger» og sier at personen han kommuniserer med var «vanskelig å finne».

– Det er viktig at folks informasjon holdes sikker og privat når de bruker Facebook. Det er derfor vi har strenge retningslinjer og tekniske restriksjoner, slik at ansatte kun har tilgang til dataene de trenger for å utføre jobben deres.

– For eksempel fikse bugs, håndtere kundestøtte eller respondere på rettslige forespørsler. Ansatte som misbruker disse retningslinjene vil bli avskjediget, skrev en Facebook-representant i en uttalelse i forbindelse med saken.

Ifølge talspersonen loggføres all tilgang til data blant de ansatte, og enhver forespørsel om tilgang utenfor hovedområdet til den ansatte må bli godkjent.

Det skal også være automatiserte systemer på plass for å fange opp misbruk av privilegier, men dette kan altså se ut til å ikke ha fungert optimalt i dette tilfellet.

Facebook har nok av andre ting å stri med for tiden: