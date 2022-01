Android 12 har skapt store problemer

Kombinasjonen av at Android 12 trolig er den største oppgraderingen av Android siden 2014 og det at mange av brukerne av eksisterende Android-toppmodeller i større grad enn tidligere forventer å motta nye versjoner relativt kort tid etter at de er lansert av Google, ser ut til å være en ekstra uheldig kombinasjon.

Flere mobilleverandører, inkludert Samsung og OnePlus, har sett seg nødt til enten å utsette lanseringen av egne, Android 12-baserte oppdateringer eller å sette utrullingen på pause. Årsaken er hopetall med feil og klager fra brukerne. Dette omtaler The Verge i en større gjennomgang.

Noen virkelig store problemer

Problemene ser ikke ut til å gjelde alle modeller. Samsungs Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3 nevnes spesielt, da noen av disse til og med nekter å starte etter å ha blitt oppgradert til Android 12. Men også brukere av OnePlus-mobilene 9 og 9 Pro skal ha opplevd store problemer med oppdateringen som kom for over en måned siden. En ny og forbedret versjon ble utgitt helt i slutten av desember.

Selv om en del av problemene tilsynelatende er knyttet til leverandørenes forsøk på å integrere Android 12 med leverandørenes egne brukergrensesnitt og tilleggsfunksjonalitet, er heller ikke Googles nyeste Pixel-telefoner forskånet for problemer.

Den offisielle kildekoden til Android 12 ble lansert i oktober i fjor, bortimot en måned senere enn normalt. Det gikk enda en stund før den nye versjonen ble tilgjengelig for Pixel-mobilene. Samme måned ble Pixel 6 og 6 Pro lansert, med Android 12 ferdig installert.

Kan føre til lengre ventetid

I desember kom det en oppdatering til Pixel 6-mobilene som skulle rette en rekke feil, men den førte samtidig til forverring av enkelte problemer. Til slutt valgte Google å trekke hele oppdateringen. En ny oppdatering til Pixel 6-mobilene, hvor feilene skal være rettet, ble tilgjengelig i forrige uke.

Alle disse problemene kan føre til at både Google og mobilleverandørene er mer forsiktige neste gang, noe som kan bety både en redusert mengde nyheter i Android 13 og forlengede testperioder før den neste versjonen blir rullet ut den enkelte brukers mobil.