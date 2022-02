Android 13 får støtte for virtualisering. Det åpner for Windows på mobilen

Google kom nylig med den første testversjonen av Android 13, og den inkluderer noen helt nye muligheter, inkludert støtte for virtualisering. Riktignok er det ikke offisiell funksjonalitet å kunne kjøre Windows 11 eller andre PC-operativsystemer på denne måten, men en utvikler som kaller seg for kdrag0n på Twitter, har likevel fått det til.

Bragden er omtalt av Ars Technica, som forklarer at det hele er mulig blant annet fordi Google de siste årene har jobbet med å gjenerobre kontrollen over Linux-kjernen som brukes i Android. Tidligere har leverandørene av Android-enheter tatt i bruk helt forskjellige versjoner av Linux-kjernen, selv i ulike enheter fra samme leverandør. For eksempel støtter Android 10 versjonene Android 10 supports 3.18, 4.4, 4.9, 4.14 og 4.19.

Felles kjerne

Men med innføringen av Generic Kernel Image (GKI) blir dette strammet inn, slik at det kreves langt nyere versjoner av Linux-kjernen, i alle fall versjon 5.4 eller 5.10. Leverandør- og maskinvarespesifikk funksjonalitet kan legges til som moduler. Ifølge Ars Technica er GKI foreløpig bare tilgjengelig for Googles egen Pixel 6-mobil.

Linux-kjernen har innebygget støtte for hypervisoren KVM, og det er blant annet denne som nå kan brukes til å kjøre andre operativsystemer på toppen av Android 13. Flere detaljer om dette kan leses i bloggen Android Dessert Bites.

Det er visse krav som må oppfylles for å kjøre Windows 11 i en virtuell maskin på en Pixel 6. Blant annet kreves det root-tilgang på enheten, og selvfølgelig ARM-versjonen av Windows 11. Dessuten er det ingen støtte for GPU eller 3D-akselerasjon.

Standardtesten for slike hacks er gjerne å se om det er mulig å spille Doom. Og det var det også her, som du kan se i den nederste videoen:

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

Sikkerhetsformål

Det er langt fra sikkert at muligheten til å kjøre virtuelle maskiner kommer til å bli noen offisiell funksjonalitet i Android. Mye tyder på at Google har lagt til dette for å gi systemet ytterligere et lag med sikkerhet, for eksempel til kjøring av applikasjoner med spesielt følsomme data, og da kanskje i en lettversjon av Android som kalles for Microdroid.

Android Dessert Bites nevner dessuten isolert kompilering av oppstarts- og systemmoduler.