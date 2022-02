Allerede før den mindre oppdateringen Android 12L er lansert, har Google nå kommet med en «Developer Preview» av Android 13. Ingenting tyder på at den forsinkede lanseringen av Android 12 i oktober i fjor får varige følger for utgivelsestakten til Android. En tidslinje som Google har lagt fram for utviklingen av den neste store versjonen, tyder på at Android 13 kan bli lansert allerede i august i år.

Før den tid kommer det ytterligere én «Developer Preview» samt fire betaversjoner.

Ny funksjonalitet

Android 13 bygger selvfølgelig på Android 12L, som primært bringer ny funksjonalitet til enheter med store skjermer. Blant de nyhetene som kan testes i Android 13 Developer Preview 1, er en ny og sikrere funksjon for deling av bilder og videoer mellom apper, en ny «nearby» wifi-tillatelse som skal redusere appers behov for tilgang til posisjon, raskere automatisert orddelingsfunksjonalitet («hyphenation»), språkinnstillinger på app-nivå og nye ikon-temaer, samt at enda mer av operativsystemet skal kunne oppdateres gjennom Google Play.

Testversjonen skal også inkludere verktøy som kan gjøre det enklere for app-utviklere å teste og debugge endringene i operativsystemet.

Italiensk dessert

Mens mange av de eldre versjonene av Android fikk navn etter en dessert, ble det slutt på dette etter Android 9 Pie. Etter dette ble dessertnavnene bare brukt som interne kodenavn. For eksempel ble Android 12 kalt for Snow Cone.

Nettstedet 9to5Google har allerede installert den nye testversjonen av Android 13 på en Pixel-mobil og har oppdaget at kodenavnet på denne versjonen er helt offisielt oppgitt i informasjonen om operativsystemet. Dermed er det duket for et dessertnavn som begynner på bokstaven T, og valget har falt på tiramisu, en kjent italiensk dessert.

Android 13 Developer Preview 1 kan installeres på Google Pixel 4 og nyere, samt i Android Emulator.