Android blir jordskjelvvarsler og får mer funksjonalitet i bilen

Jordskjelv er sjelden noen stort problem for innbyggerne i Norge, men i andre deler av verden kan jordskjelv være katastrofale hendelser. Avhengig av hvor man befinner seg, kan tidlig varsling bidra til at mange rekker å komme seg i sikkerhet. Det kan dreie seg om sekunder.

Jordskjelvvarsling

Tidlig varsling av jordskjelv er målet for en ny funksjon som Google nå ruller ut til enheter med Android 5.0 og nyere, nemlig Android Earthquake Alerts System. Dette systemet har to hovedfunksjoner, nemlig å detektere og varsle om jordskjelv.

Alle smartmobiler har akselerometre som kan måle rystelser som kan indikere at et jordskjelv kan komme til å inntreffe. Dersom enheten gjenkjenner rystelsene som et slags forskjelv, vil den sende et signal til Googles server for jordskjelvdeteksjon, sammen med en grove posisjonsdata. Dersom mange enheter melder om det samme i løpet av kort tid, kan det sendes ut jordskjelvvarsel til de samme enhetene, samt tilbys mer informasjon når det søkes etter uttrykk som «jordskjelv» eller «earthquake near me» i Googles søketjeneste.

Systemet skal i første omgang kun fungere i California, i samarbeid med ShakeAlert, men i løpet av året skal det også kunne varsle brukere også i flere andre delstater og land.

Blant de andre Android-nyhetene fra Google denne uken, hvorav ingen avhenger av de aller nyeste versjonene av operativsystemet, handler om Android Auto, altså systemet for integrasjon mellom smartmobilen og infotainmentsystemet i bilen. Målet er å tilby informasjon på en måte som i minst mulig grad forstyrrer sjåføren.

Android i bilen

Mange biler har i dag støtte for Android Auto. Det gjelder også i Norge, selv om appen fortsatt ikke tilbys offisielt av Google her til lands, dersom den ikke er forhåndsinstallert på enhet. Løsningen for mange er å installere den fra en annen kilde enn Google Play. I så fall er nok APKMirror blant de tryggeste. Så snart den er installert på enheten, vil enheten motta oppdateringer til den fra Google Play.

Nytt nå er blant annet en ny kalenderapp. Påminnelser kan inneholde alt fra telefonnumre til gateadresser, så en slik funksjonalitet i Android Play må sies å være ganske naturlig.

Kalenderappen i Android Auto. Skjermbilde: Google

Google har dessuten inngått partnerskap med flere app-leverandører som skal sikre at utvalget av apper med støtte for Android Auto utvides. I dag er det rundt 3000 apper som støtter systemet. Blant det som kommer, er tredjeparts navigasjonsapper. Ifølge 9to5Google er det i dag bare Google Maps og Google-eide Waze som er tilgjengelige for Android Auto.

Emulator av Android Automotive OS. Skjermbilde: Google

Dette er i ferd med å endre seg. Innen nyttår skal i alle fall navigasjonsapper fra til Mapfactor, Sygic og Tomtom være tilgjengelige i betautgaver for Android Auto. Google nevner også blant annet ChargePoint-appen, som hjelp elbileiere med å finne og bruke ladestasjoner.

I tillegg til Android Auto, tilbyr Google også Android Automotive OS, et Android-basert operativsystem for infotainmentsystemene i biler. Det avhenger ikke av mobilen til brukeren, slik Android Auto gjør. Foreløpig er det kun bilen Polestar 2 som leveres med Android Automotive OS, men også Volvo, Renault og General Motors har kunngjort planer om å ta det i bruk.