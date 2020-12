Gjør det lett å bruke Google-apper i bilen: Android Auto slippes omsider i Norge

Googles konkurrent til Apple Carplay, kalt Android Auto, støttes allerede av mange biler som er tilgjengelige i Norge, men appen har hittil hatt til gode å få sin offisielle lansering her til lands. Nå har det omsider skjedd, kunngjør Google.

Android Auto rulles nå ut i en rekke nye land, blant annet i Europa – og Norge er et av dem.

Styr Google-apper med bilens kontrollsystem

Tjenesten fungerer ved at brukere kan benytte kompatible mobilapper via et enkelt grensesnitt som er tilgjengelig på bilens kontrollsystem. Dermed kan man for eksempel bruke Googles assistenttjeneste til å spille musikk, sende meldinger, starte samtaler eller til å navigere.

Mer informasjon om hvordan Android Auto fungerer kan du finne på appens egen informasjonsside og på Googles støttesider.

Kravet er at man må ha en mobil med Android-versjon 10 eller nyere og at man parer mobilen med en kompatibel bilmodell. Android Auto støttes av en lang rekke bilmodeller, og samtlige av disse kan du finne på denne siden.

Populær

Android Auto ble først lansert i 2015 og har fått en rekke forbedringer siden den gang. I august i år fikk tjenesten for eksempel integrasjon mot den nye kalenderappen, som blant annet gjør det mulig å få kjapp tilgang til relevant informasjon og utføre handlinger direkte fra kalenderen.

På samme tidspunkt kom det en ny innstillingsapp som lar brukeren justere innstillinger direkte på skjermen i bilen.

Android Auto har allerede vært tilgjengelig i mesteparten av Vest-Europa i lengre tid ,og i Norge har Apples konkurrent Carplay vært på markedet en god stund.

Begge konseptene er populære, og som digi.no meldte allerede i 2018 selges nesten halvparten av alle nye biler med enten Android Auto eller Apple Carplay i Europa og USA.