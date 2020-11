Nå kan du kjøre flere Android-apper samtidig i Windows 10

I 2018 lanserte Microsoft en ny app kalt Your Phone (Din mobil) som er ment å knytte Android-plattformen mer sammen med Windows. Appen har fått gradvis utvidet funksjonalitet, og nå tar den et nytt, stort steg fremover.

På den offisielle Windows-bloggen (via Bleeping Computer) opplyser Microsoft at den seneste Insider Preview-utgaven av Windows 10 vil by på muligheten til å kjøre flere Android-apper på samme tid i Windows 10.

Separate vinduer

Når man kjører Android-appene i Windows vil disse åpnes i egne, separate vinduer og la brukeren bruke flere apper side om side, også uten at Your Phone-appen er åpnet.

Funksjonaliteten rulles ut gradvis i disse dager, og blir altså i første omgang kun tilgjengelig for Insider-brukere. Når den vil bli tilgjengelig for alle brukere er ennå uvisst.

Den andre haken er at funksjonen foreløpig kun er tilgjengelig på Samsungs mobiltelefoner, nærmere bestemt Galaxy-modellene S20, Note 20, Z Fold og Z Flip som har den såkalte Link to Windows-funksjonen på plass. Ellers er det en fordel å sørge for at man har de seneste oppdateringene på plass både for Windows og Your Phone-appen.

Startet smått

I en nærmere beskrivelse av funksjonen opplyser Microsoft at den har noen begrensninger, deriblant at lyd fra appene ikke vil bli overført til Windows, men vil kun bli avspilt på mobilen. Det er også et krav at begge enhetene er på det samme WiFi-nettet.

Da Your Phone-appen først ble kunngjort i 2018 bød den kun på muligheten til å bruke PC-en til å sende tekstmeldinger fra Android-telefonen, og tilgang til bilder tatt med med mobilen på PC-en.

Senere, i fjor, ble appens funksjonalitet utvidet med muligheten til å speile skjermen til Android-telefonen direkte på PC-en, slik at man kan bruke mobilen via PC-skjermen uten at man trenger å finne frem mobilen, dersom man skulle ha behov for det. Like etter kom også støtte for visning av mobilvarslinger i Windows.

Your Phone-appen (Din mobil) følger for ordens skyld med Windows 10 og brukes sammen med Android-mobilappen Your Phone Companion.