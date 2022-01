Android-bug hindret bruker å ringe nødtelefon

I slutten av november 2021 var det en Android-bruker i USA som opplevde at bestemoren fikk et illebefinnende – muligens et slag. Da vedkommende forsøkte å ringe 911 – som kjent nødnummeret i USA – viste det seg at telefonen krasjet, nektet å ringe, og lot ham ikke legge på for å prøve igjen.

Heldigvis for bestemoren var det en fasttelefon i nærheten, og ambulanse kunne tilkalles ved hjelp av den i stedet.

Brukeren prøvde igjen senere, etter at krisen var over, og fikk samme problem da. En sjekk av telefonregningen viste også at telefonen, en Pixel 3, aldri faktisk ble tilkoblet nødtelefonen.

Svar fra Google

Brukeren la ut en beskrivelse av feilen og omstendighetene på Reddit, og Google svarte på Reddit-posten den 8. desember:

Basert på vår undersøkelse har vi vært i stand til å gjenskape problemet under et begrenset sett av omstendigheter. Vi tror at problemet bare er til stede på et lite antall enheter med Microsoft Teams-appen installert når brukeren ikke er pålogget, og vi er foreløpig bare klar over én brukerrapport relatert til forekomsten av denne feilen. Vi fant ut at problemet var forårsaket av utilsiktet interaksjon mellom Microsoft Teams-appen og det underliggende Android-operativsystemet. Microsoft har samarbeidet tett med Google for å løse denne utilsiktede interaksjonen.

Videre opplyste de at Microsoft ville lansere en oppdatering av sin app så raskt som mulig, og at Android ville få en mer permanent fiks av problemet om en måneds tid, dvs. nå. Og som sagt, så gjort. Feilen skal nå være rettet.

Men hva skjedde, egentlig?

At en slags kombinasjonsfeil mellom en app og et mobiloperativsystem kan hindre en bruker i å ringe nødetatene – for ja, dette gjaldt ikke bare 911 viste det seg, men nødnumre over hele verden – samtidig som alle andre telefonnumre fungerer som normalt, er vel rimelig sært?

Google fortalte aldri konkret hva problemet var, men andre har funnet ut av det i ettertid. Mishaal Rahman skrev i denne artikkelen hva som egentlig skjedde.

Kort fortalt skyldtes problemet at Teams-appen laget flere tilfeller av samme rutine, gang etter gang, uten å sjekke om den allerede eksisterte, var nødvendig, og uten å slette redundante rutiner som allerede var etablert. I tillegg var Teams registrert som en app som kan håndtere samtaler, men det var ikke spesifisert i koden at den likevel ikke kan takle nødsamtaler.

Dermed endte Android opp med å velge Teams som formell «håndteringsrutine for nødsamtalen», uten at den var kapabel til å utføre det, noe som førte til krasjet.

Bugen kom dermed til uttrykk kun dersom man forsøkte å ringe et nødnummer – alle andre nødnumre fungerte som normalt – og kun dersom man hadde Microsoft Teams installert på telefonen, men uten å være innlogget i appen. Samtidig var det tilsynelatende tilfeldig hvilke enheter som ble påvirket, men likevel kun enheter med Android 9 og senere. Tidligere Android-versjoner bruker ikke den aktuelle rutinen som forårsaket problemet.

Feilen er nå rettet både fra Microsofts og Googles side, og illustrerer hvor viktig det kan være å holde både telefonsystem og apper oppdatert.