Android-skaperens ambisiøse mobilprosjekt har sett dagens lys

Foto: Essential

Andy Rubin er en av grunnleggerne av Android, operativsystemet som brukes i 86 prosent av verdens mobiltelefoner. Rubin har lenge jobbet med å bygge et helt nytt mobilselskap sammen med flere personer med tidligere bakgrunn fra Apple og Google, og i dag dro han sløret av selskapets første mobiltelefon.

Selskapet, og telefonen, har fått navnet Essential. Deres første telefon, Essential Phone PH-1, er en telefon med spesifikasjoner på høyde med de mest avanserte smartmobilene. Her finner du blant annet en Qualcomm Snapdragon 835-brikke, som er en av de kraftigste på markedet.

Det mest iøynefallende med telefonen er at den har en 5,71-tommers skjerm som går nesten helt ut i kantene, et designgrep vi ser at flere produsenter har valgt i det siste for sine toppmodeller. Essential har imidlertid latt skjermen gå rundt frontkameraet, noe vi ikke har sett på andre telefoner.

Utskiftbar kameramodul som kommuniserer med WiGig

Det har vært gjort mange forsøk på å lage modulære mobiltelefoner. For eksempel prøvde LG seg med utskiftbare moduler i LG G5 i 2016, men droppet modulene da de kom med etterfølgeren G6 ett år senere. Og så har Google jobbet med «byggeklossmobiler» gjennom sitt Ara-prosjekt, som de etter hvert la ned.

Essential gjør et nytt forsøk på å lage modulære mobiltelefoner igjen. På baksiden, ved kameraet, finner du nemlig to elektriske pinner hvor du kan hekte på ulike former for tilbehør. Ett slikt tilbehør er et 360-graders kamera med fisheye-objektiv, hvor det brukes trådløs 60 GHz WiGig-teknologi for å overføre data fra telefonen til kameraet. Kontaktpinnene brukes kun til å overføre strøm til kameraet. Du skal også kunne lade mobilen via de samme kontaktpunktene ved å plassere telefonen i en ladekrybbe.

Den kommer ellers med 4 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Selve telefonen og rammen er bygget i titan, noe som skal gjøre den motstandsdyktig mot fall. Baksiden er i keramikk, og skjermen er dekket av ripesikkert Corning Gorilla Glass 5. Oppløsningen på skjermen er 2560 x 1312 punkter.

Telefonen kommer i fire ulike farger. Foto: Essential

Telefonen lades via en USB Type-C-kontakt, og produsenten har valgt å droppe den vanlige 3,5 mm hodetelefonutgangen. I motsetning til konkurrenter som for eksempel Samsung Galaxy S8 er ikke telefonen vanntett.

Foreløpig er telefonen lansert kun i USA, og har der en utsalgspris på 699 dollar – i underkant av 6000 kroner. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.