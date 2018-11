Android-utviklere kan snart rulle ut apper og oppdatering på nye måter

Oppdatering av apper i Android foregår enten ved at brukeren manuelt går inn i Google Play Store og laster ned de ønskede oppdateringene, eller overlater det hele til automatikken. I det sistnevnte tilfellet lastes appene ned automatisk, i alle fall så lenge enheten er koblet til et wifi-nett.

Mer kontroll til utviklerne

Men ifølge Aurash Mahbod, teknologidirektør for Google Play Store, er det mange app-utviklere som har fortalt Google at de ønsker mer kontroll over at brukerne faktisk benytter den nyeste utgaven av appene. Dette kan blant annet være viktig dersom en versjon introduserer en alvorlig feil som raskt må fjernes igjen.

Derfor planlegger Google det som kalles for Google Play In-app Update API, som vil gjøre det mulig for utviklerne å gi brukerne varsler om oppdateringer, som deretter kan lastes ned og installeres direkte fra appen.

To alternativer

Det skal tilbys to varianter av denne muligheten, «immediate» og «flexible».

«Immediate» innebærer at når brukeren åpner appen, vil det gis beskjed om at en oppdatering må installeres før appen kan brukes videre. Brukeren kan avvise dette, men da lukkes appen.

Det finnes apper med slik funksjonalitet fra før, men da basert på mer «hjemmesnekrede» løsninger.

Med Flexible in-app update kan brukeren selv velge når oppdateringen skal installeres. Illustrasjon: Google

«Flexible» innebærer at brukeren kan utsette oppdateringen til en annen gang. Velger brukeren å installere oppdateringen, skjer installeringen i bakgrunnen. Appen kan i mellomtiden brukes som normalt. Når installeringen av oppdateringen er ferdig, vil brukeren gis beskjed om dette. Om appen da må startes på nytt umiddelbart, er noe utvikleren kan velge. I motsatt fall vil den nye versjonen først tas i bruk når brukeren lukker appen og starter den på nytt.

Begge deler avhenger av at utviklerne bygger inn støtte for dette i appen.

Google tester dette nå i forbindelse med Google Chrome og skal gjøre det tilgjengelig for andre utviklere om ikke så lenge.

Redusert app-størrelse

Matt Henderson, direktør for produktledelse for Google Play Store, fortalte om en relativt ny metode som kan bidra til at mange apper vil ta mindre plass på enhetene, i alle fall rett etter installasjonen.

Facebook-appen for Android har allerede tatt i bruk dynamiske funksjonalitetsmoduler. Illustrasjon: Google

Dette kalles for Android App Bundle og innebærer dynamisk nedlasting av funksjonalitet som det ikke er behov for til enhver tid. Enkelte omfattende apper har mye forskjellig funksjonalitet, hvor det er deler som bare brukes av noen av brukerne. Da er det ikke nødvendig at denne funksjonaliteten er lagret på enheten før det faktisk er behov for den.

Også den første nedlastingen og installasjonen vil kunne gå raskere, siden det er mindre som må lastes ned. App-størrelsen skal ifølge Google kunne reduseres med i gjennomsnitt 35 prosent, sammenlignet med APK-filer som inneholder alt.

Google mener dette også er et langt bedre alternativ enn å bruke flere APK-filer for samme app, noe som i blant gjøres i dag.

Kan også slettes

I noen tilfeller kan apper ha funksjonalitet som det bare er behov for én gang, for eksempel under eller rett etter installasjonen. Med støtte for dynamiske funksjonalitetsmoduler vil moduler det ikke lenger er behov for, automatisk bli fjernet fra enheten.

Android App Bundle skal for øvrig også bidra til gjøre det enklere å tilby det som kalles for Instant Apps, altså apper som kan testes uten at de må installeres. Den første nedlastingen av disse må nå være på under 10 megabyte, noe som nok er enklere å få til dersom lite brukt funksjonalitet kan lastes ned ved behov i ettertid.

Ingen av dette avhenger av noen framtidig Android-utgave, men noe støttes bedre av de nyeste versjonene av Android enn de litt eldre.

Disse nyhetene ble omtalt etter rundt en time i videoen nedenfor, som er fra første dag av Googles Android Dev Summit denne uken. Nyhetene er også omtalt i dette blogginnlegget.

