Samsung viste mobil med skjerm som kan brettes

For en ukes tid siden skrev vi om at verdens første brettbare mobiltelefon ble vist frem – fra en ganske ukjent kinesisk produsent. Onsdag kveld kom imidlertid Samsung på banen, og viste frem sin første mobiltelefon med skjerm som kan brettes i to.

Samsung kaller skjermen for Infinity Flex Display, og det var en prototyp på skjermen som ble vist frem på scenen i forbindelse med selskapets utviklerkonferanse i San Francisco. Det skriver Engadget.

Ifølge Engadget så telefonen ganske klumpete ut, men dette er en tidlig modell – og Samsung ønsker nå å få satt igang utviklere med å lage applikasjoner som utnytter den nye skjermtypen.

Fra scenen viste Samsung at du kunne brette ut en mobiltelefon, slik at skjermen ble dobbelt så stor. Du gjør med andre ord om telefonen til et lite nettbrett. Den totale skjermstørrelsen når skjermen er brettet ut er på 7,3 tommer.

Infinity Flex Display fungerer sammen med et nytt brukergrensesnitt fra Samsung som kalles One UI, og apper og brukergrensesnitt vil automatisk tilpasse seg en stor eller liten skjerm når du bretter skjermen.

Når telefonen er brettet sammen, vil den store skjermen befinne seg på innsiden – men det er også en skjerm på utsiden som brukes når telefonen er brettet sammen. Det virker unektelig som en ganske kostbar løsning – men altså en løsning Samsung jobber med å få ut på markedet.

Google lover støtte for brettbare skjermer i Android

Det ventes mobiltelefoner med brettbare skjermer fra mange produsenter fremover, for eksempel har både Lenovo, Xiaomi og nylig også Huawei sagt at de har planer om slike produkter.

Huawei sier for eksempel at de viser sin første 5G-mobiltelefon i februar, og at den skal kunne brettes.

Samsung skriver i en pressemelding at de har jobbet tett med Google og Android-utviklermiljøet om hvordan man best kan utnytte denne nye typen mobiltelefoner. Google har sin egen utviklerkonferanse denne uken, Android Developer Summit, og i forbindelse med den kunne Google fortelle at de vil støtte brettbare mobiltelefoner i Android-operativsystemet.

Dette for å begrense fragmentering av operativsystemet, noe som kan skje hvis alle produsentene skal begynne å lage sine egne løsninger for hvordan brukergrensesnitt og applikasjoner skal oppføre seg når skjermen brettes. Det skriver Techcrunch.

«Du kan tenke på enheten som både en telefon og et nettbrett. Det er to varianter – to-skjerms-enheter og enskjerms-enheter. Når den brettes, ser den ut som en telefon, og passer i lommen eller vesken. Den funksjonen som definerer denne formfaktoren er noe vi kaller «screen continuity»», forklarer Dave Burke i Android, ifølge Techcrunch.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26 — Android Developers (@AndroidDev) November 7, 2018

En av tingene som vil gjøre dette mulig i Android, er at man kan flagge at en app skal respondere på ulike måter når skjermen brettes ut eller sammen igjen.

The Verge skriver at Google jobber tett med produsentene for å sikre at det finnes ett felles API for utviklere. Den nevnte «screen continuity»-funksjonen finnes allerede i dag, og er et API som lar Android-apper vite når skjermstørrelsen endrer seg, for eksempel når skjermen roteres. Det er altså i stor grad snakk om å bruke eksisterende funksjonalitet på nye måter – og Google lager retningslinjer for dette.