Annonsørene flykter fra Iphone

Etter at Apple la inn valg om app-sporing i IOS versjon 14.5, har Apples telefoner blitt mindre attraktive for annonsører. I mai skrev Digi.no at kun 13 prosent av IOS 14.5-brukerne hadde tillatt app-sporing. Nå ser vi annonsørene reagere på dette.

Det amerikanske nettstedet Macworld skriver at mellom 1. juni og 1. juli falt antall kroner brukt på annonser på IOS med en tredjedel. Mens annonseinntektene på IOS faller, så man i samme periode at pengebruken på annonser på Android økte med ti prosent.

Kutter bruk av Audience Network

I bakgrunnen har reklamebyråene reagert på mindre sporing ved tydelig å skifte fokus. Macworld skriver at ett reklamebyrå gikk fra å bruke halve summen de bruker på Facebooks Audience Network direkte øremerket mot IOS i april, til bare 20 prosent i slutten av juni. Facebook fryktet at IOS sine personvernsrestriksjoner skulle gå utover Audience Network og truet allerede i august 2020 om å legge ned systemet for IOS.

Kommer også til Android

Om det er en permanent endring hos annonsørerne vet vi ikke ennå. Google har annonsert en liknende app-sporing-løsning som den Apple har, i den neste versjonen av Android. Effekten av det vil nok ta noe lengre tid, da oppdateringer til nyeste versjon av Android ofte tar lang tid og ikke er dekkende for alle telefoner.