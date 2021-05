Nesten alle iPhone-brukere har skrudd av app-sporing etter den nyeste iOS-oppdateringen

Den seneste iOS-versjonen bød på en ny og mye omtalt funksjon kalt App Tracking Transparency, som gir mobilbrukere muligheten til å velge bort store deler av datainnsamlingen til mobilapper.

Funksjonen har fått hard kritikk, primært av Facebook, og det har vært knyttet usikkerhet til hvordan funksjonen ville bli mottatt av brukere. Nå har vi fått en ganske tydelig indikasjon, melder blant andre Engadget.

Blir brukt av 87 prosent

Analyseselskapet Flurry Analytics har utarbeidet statistikk som viser at kun 13 prosent av iPhone-brukere globalt har valgt å tillate app-sporing etter den nye 14.5-oppdateringen. Om man kun tar for seg USA, ligger tallet på bare 5 prosent i skrivende stund.

Tallene er hentet inn fra et utvalg på 5,3 millioner daglig aktive mobilbrukere som kjører iOS-versjon 14.5 og burde være relativt representative.

Dermed kan det se ut til at Facebooks største frykt er blitt en realitet. Selskapet har kommet med meget skarp kritikk av Apples nye funksjon, som de har hevdet vil ha en dramatisk effekt på inntjeningen. Facebook har tidligere sagt at den vil kunne føre til en halvering av inntekten.

Som digi.no rapporterte nylig, har Facebook- og Instagram-appene til og med begynt å vise varslingsvinduer til iOS 14.5-brukere hvor det antydes at den eksisterende gratistilgangen til tjenestene kan stå i fare dersom app-sporingen ikke skrus på igjen.

Apples nye antisporingsfunksjon fungerer i korte trekk ved at app-utviklere gir brukeren en forklaring på hvorfor og på hvilken måte den aktuelle appen sporer brukeren, hvorpå brukeren må gi de nødvendige tillatelsene.

Høylytt krangel

Funksjonen truer Facebooks forretningsmodell fordi denne i høy grad er basert på datainnsamling av brukere på tvers av apper og nettsider for å kunne servere de målrettede annonsene selskapet tjener gode penger på.

Saken har utviklet seg til en ganske amper ordkrig mellom de to gigantene , som begge retter hard skyts mot hverandre.

– Facebook-sjefene har gjort det klart at deres intensjon er å samle inn så mye data som mulig på tvers av både førsteparts- og tredjepartsprodukter for å utvikle og tjene penger på detaljerte profiler av brukerne deres, og denne neglisjeringen av personvern omfatter stadig flere av deres produkter, skrev Apple i et brev til personvernorganisasjonen Ranking Digital Rights.

Mener Apple favoriserer egen datainnsamling

Facebook svarte med følgende kommentar, gjengitt av blant andre Ars Technica:

– Sannheten er at Apple har ekspandert inn i annonsering, og gjennom sine kommende iOS 14-endringer forsøker de å bevege det frie internett mot betalte apper og tjenester hvor de profiterer, sa en representant for selskapet og la til:

– Som et resultat bruker de sin dominerende markedsposisjon til å favorisere sin egen datainnsamling mens de gjør det tilnærmet umulig for konkurrentene deres å bruke de samme dataene. De hevder det handler om personvern, men det handler om profitt... Vi lar oss ikke lure.