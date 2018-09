Antisporing blir standardvalget i Firefox

Mozilla skal heretter beskytte flere av brukerne mot sporingsivrige aktører på weben. Dette gjøres ved å gjøre blokkering av sporingsskript og -cookies til et standardvalg.

Dette betyr at brukerne ikke vil bli sporet av annonseleverandører og andre på tvers av nettsteder, med mindre brukerne selv ønsker dette. Dette innebærer i praksis at brukerne ikke lenger vil bli fotfulgt av annonseleverandører når de for eksempel besøker ulike nettbutikker, på jakt etter produkter eller tjenester.

Konsekvensen for brukerne er at de ikke lenger vil bli vist «relevante» annonser basert på deres atferd på andre nettsteder. I tillegg risikerer brukerne at websidene lastes raskere, fordi Firefox først og fremst skal blokkere sporingsskript som lastes tregt.

Funksjonaliteten tilsvarer på en del måter det Apple innførte i Safari-nettleseren i fjor sommer.

Mozilla viser til en undersøkelse gjort av Ghostery tidligere i år på de 500 største nettstedene i verden (ifølge Alexa). Undersøkelsen viste at tiden det tok å laste ned websidene i gjennomsnitt ble mer enn halvert dersom sporingsskriptene ble blokkert.

Raskere

Undersøkelser har vist at brukerne gjerne hopper videre til et annet nettsted dersom de må vente mer enn tre sekunder på at en webside skal lastes. Spesielt på smartmobiler kan ventetiden bli betydelig lenger enn dette.

Redusert bruk av sporingsskript på websidene, eller blokkering av skriptene slik Firefox skal innføre, kan dermed bidra til økt trafikk på nettstedet.

Mozilla viser til at da stiftelsen i 2004 lanserte Firefox 1.0, så var blokkering av pop-up-annonser blant standardfunksjonene. I tillegg til å fjerne et svært frustrerende element fra webopplevelsen til mange brukere, førte det til at annonsørene fikk større grunn til å ta hensyn til brukeropplevelsene de tilbydde.

Mozilla håper på at antisporingsfunksjonaliteten vil få en lignende effekt. Samtidig må det legges til at Firefox ikke lenger har så stor markedsandel som ved midten av forrige tiår, da nettleseren var hovedkonkurrenten til Internet Explorer.

I framtidige utgaver

Det vil fortsatt ta noe tid før Firefox får den lovede funksjonaliteten. Blokkeringen av trege sporingsskript kommer først, trolig i Firefox 63 som kommer i oktober. Men dette avhenger noe av resultatene en test Mozilla skal gjennomføre i september.

Blokkeringen av cookies og annet innhold som tredjeparts sporingsinnhold lagrer på brukerenheten, vil bli innført i Firefox 65. Den skal utgis i slutten av januar 2019.

