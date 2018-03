Nå skal Firefox hindre Facebook-sporing

Facebook er i hardt vær for tiden på grunn av senere tids avsløringer, og i kjølvannet av begivenhetene har flere begynt å iverksette mottiltak mot den sosiale plattformen. Nå har Mozilla kommet på banen med en ny «anti-Facebook»-utvidelse til sin nettleser Firefox.

Mozilla har nemlig laget noe de kaller Facebook Container, som er ment å forhindre at Facebook sporer deg når du bruker Firefox-nettleseren.

Måten dette fungerer på er at utvidelsen isolerer Facebook-identiteten din i en separat del som gjør det vanskeligere for tjenesten å spore besøkene som du avlegger andre nettsider ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) fra tredjeparter.

Foto: Mozilla

Holdes adskilt

Ved å installere utvidelsen sletter man alle Facebook-informasjonskapslene samtidig som man logges ut av tjenesten, og neste gang man navigerer til Facebook vil man få opp en egen blåfarget nettleserfane, «containeren», hvor man kan logge inn og bruke tjenesten på vanlig måte.

Dersom man trykker på en lenke eller navigerer til en nettside som ikke tilhører Facebook vil disse lastes utenfor containeren. Som Mozilla peker på innebærer dette at integrerte Facebook-kommentarer og «liker»-knapper som måtte befinne seg på sider utenfor containeren ikke vil fungere. Dette skal forhindre Facebook i å koble informasjon om aktivitet på nettsider utenfor Facebook med Facebook-identiteten din.

Ifølge Mozilla vil utvidelsen også gjøre det vanskeligere å lage kontoer på andre nettsider med Facebook-legitimasjonen, som kan være greit å være klar over.

Selskaper understreker at utvidelsen altså kun vil bidra til å begrense Facebooks innsamling av informasjon mens du surfer på nettet, og at den naturlig nok ikke gjør noenting med informasjonen du allerede deler med Facebook mens du bruker tjenesten. For øvrig opererer Mozilla Firefox med flere andre typer containere, som du kan lese mer om på denne siden.

Kongressen i USA planlegger høring av Zuckerberg »