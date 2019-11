Antisporing: Nettleseren Brave er endelig ute av beta

Den 10. mai 2015 startet for alvorlig utviklingen av den personvernorienterte nettleseren Brave. Fire og en halvt år senere har utviklingen av nettleseren nå kommet så langt at den er offisielt lansert som versjon 1.0.

I et blogginnlegg forteller teknologidirektør Brian Bondy hvordan han selv begynte å samarbeide med JavaScript-oppfinner og tidligere Mozilla-kollega Brendan Eich om en nettleser som blant annet skulle forhindre sporing av brukerne og laste websider raskere ved å blokkere uønskede komponenter.

Fortsatt annonser

Den planlagte forretningsideen dreide seg rundt distribusjon av «snillere», anonymiserte annonser hvor annonseinntektene skulle fordeles mellom publisister, annonseleverandører, Brave-brukerne og Brave Software selv. Det hele skulle være basert på kryptovaluta.

Ifølge Bondy har ikke disse grunnleggende ideene endret seg siden Eich presenterte den for ham i 2014, selv om utviklingen av nettleseren var alt annet enn rettlinjet før den til slutt endte opp med å bli basert på Chromium-rammeverket.

Også til iOS

Selv om Brave-nettleseren – som nå er tilgjengelig også for iOS, i tillegg til Windows, MacOS, Linux og Android – først nå er utgitt i en stabil utgave, har den en brukerbase på omtrent 8,7 millioner brukere.

Drøyt 300.000 nettsteder og individuelle innholdsprodusenter har registrert seg for å motta støtte fra Brave Ads, som annonseprogrammet til Brave Software kalles. Dette inkluderer både store aktører som The Washington Post, The Guardian og Wikipedia, og individuelle personer som skaper innhold i tjenester som YouTube og GitHub.

Matchingen mellom bruker og annonser skjer direkte i nettleseren, uten at brukernes data blir sendt noe sted.

Hvor mye penger dette faktisk genererer til de ulike partene, er uvisst. Ifølge Brave Software skal det til nå ha blitt kjørt nærmere 475 annonsekampanjer gjennom Brave Ads. Dette skal ha generert rundt 130 millioner bekreftede annonsevisninger.

Viktig signal

Selv om antallet brukere av Brave fortsatt er temmelig begrenset, i alle fall sammenlignet med Google Chrome, bidrar nettleseren til å rette mer oppmerksomhet mot personvern og mer personvernvennlige finansieringsteknologier på weben.

Et resultat av dette er at også flere andre nettleserleverandører har vist mer interesse for personvern og nå velger å la antisporing være aktivert i standardinnstillingene til nettleseren.

Installasjonsproblem

Flere opplever i dag at installasjonsverktøyet til Brave 1.0.0 for Windows ikke får tilgang til internett. En oppskrift på hvordan dette problemet kan omgås, finnes her.