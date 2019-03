Åpne videoformater står overfor ny patenttrussel

Patentpool-selskapet Sisvel ønsker å samle aktører som har patentert innovasjoner som benyttes av de åpne videoformatene AV1 og VP9. Det opplyser selskapet i en pressemelding denne uken.

Bruken av fullstendig åpne og royaltyfrie standarder har vært én av de viktigste suksessfaktorene på innholdssiden på weben. Selv om det har vært en del forsøk, er det bare unntaksvis at proprietære eller royaltybelagte teknologier har lykkes på weben, og da bare fordi de åpne alternativene ennå ikke har eksistert eller vært gode nok. Flash og videokodeken H.264 er eksempler på dette.

Det er temmelig bred enighet blant de mest sentrale teknologiselskapene om at den åpne weben er veien å gå også i framtiden.

Bred allianse

Derfor har en rekke av disse aktørene gått sammen i Alliance for Open Media (AOMedia) om å utvikle en felles, åpen og royaltyfri standard for videokomprimering, altså den nevnte AV1. Den bygger for øvrig på den andre åpne og royaltyfrie videokodeken som nevnes i begynnelsen av saken, VP9.

Noe av målet med AOMedia er å skape et videoformat med gode nok egenskaper til at det i praksis kan erstatte bransjestandarder som H.264 (AVC) og H.265 (HEVC), som ikke er royaltyfrie.

Basert på andres innovasjoner?

Problemet med nye videoformater, som med mye annen teknologi, er at de gjerne bygger på innovasjoner som har blitt gjort tidligere. Mange av disse innovasjonene er stadig patenterte, og i en del tilfeller tilhører disse patentene virksomheter eller personer som ønsker å håndheve disse rettighetene.

Dette fikk Google merke for noe år tilbake, etter at selskapet i 2010 hadde kjøpt opp On2 Technologies og selskapets VP8-teknologi, som VP9 og AV1 er videreutviklinger av. Google måtte i tillegg kjøpe seg fri fra patentkrav håndhevet av MPEG LA, samt bekjempe krav fra andre påståtte rettighetshavere som ikke var medlemmer av MPEG LA.

Søker flere

Nå kan altså være i ferd med på skje igjen. Sisvel har lansert to separate plattformer eller patentpooler for videokoding, henholdsvis for VP9 og AV1.

Allerede skal disse plattformene inkludere patentporteføljer som eies eller kontrolleres av selskaper som JVCKenwood, NTT, Orange, Philips og Toshiba IPR Solutions. Sisvel ønsker at flere skal delta.

Det kan bli strid

Eventuelle royaltykrav for omkodere, dekodere og distribusjon av AV1-kodet innhold vil utvilsomt være negativt for støtten og bruken av kodeken. For eksempel har Firefox aldri hatt innebygd støtte for patenterte medieformater, men kan utnytte operativsystembiblioteker som tilbyr slik støtte.

I et intervju med nyhetstjenesten IAM sier likevel Sisvel-sjef Mattia Fogliacco at han regner med at lanseringen av patentplattformene vil bli godt mottatt av alle aktørene i økosystemet.

Det er flere potensielle utfall av et slikt krav. Blant utfallene er at AOMedia-partnerne bestrider kravene, for eksempel ved å vise til egne patenter som dekker det samme.

Det er ingen beskjeden mengde med patenter Adobe, AMD, Apple, Cisco, Google, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia og de øvrige AOMedia-medlemmene har til sammen, og hver av disse selskapene har garantert at de ikke vil håndheve disse patentrettighetene i forbindelse med AV1 eller andre teknologier som AOMedia står bak.

