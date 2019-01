Firefox har fått støtte for fremmadstormenede videokodek

Snart fire år etter unnfangelsen begynner videokodeken AV1 å bli en bredt støttet teknologi for blant annet strømmevideo, som en royaltyfri utfordrer til H.265/HEVC.

Veldig overraskende er det ikke, siden store aktører som Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft og Netflix har stilt seg bak teknologien helt fra starten, gjennom Alliance for Open Media.

AV1 støttes i dag av Chrome og andre Chromium-baserte nettlesere, samt en god del programvare for koding og avspilling av multimedia. I tillegg tilbyr Windows 10-støtte for AV1 gjennom en utvidelse, som riktignok ikke er helt ute av betafasen ennå.

Firefox-støtte

I går kom Mozilla med Firefox 65. Blant nyhetene er nettopp støtte for AV1-kodeken. Dermed er Apple Safari den eneste blant de mest brukte, moderne pc-nettleserne som ikke støtter AV1.

Om Apple har noen planer om å støtte AV1 er ukjent. Selskapet har i liten grad vist interesse for å støtte royaltyfrie videokodeker i nettleseren, noe som kan ha sammenheng med selskapets kommersielle interesser i H.265/HEVC-kodeken. Safari er den eneste nettleseren som støtter denne.

Noe av det som foreløpig hindrer at AV1 blir tatt i bruk av de store innholdstjenestene, er manglende maskinvarestøtte. AV1 kan fint dekodes med bare programvare, men dette kan gjerne gjøres langt mer (energi)effektivt av spesialtilpasset maskinvare, noe som er avgjørende for batteritiden til mobile enheter som smartmobiler og nettbrett.

Maskinvarekomponenter med slik støtte ble demonstrert i fjor, men det fortsatt ta noe tid før kommersielt tilgjengelige brikkesett støtter AV1, og enda lenger tid før disse brikkesettene blir tatt i bruk av sluttbrukerprodukter.

WebP-støtte

En noe mer overraskende nyhet i Firefox 65 er støtte for bildeformatet WebP.

WebP ble lansert av Google i 2010 som et alternativ til JPEG på weben. Det er basert på samme teknologi som det aldrende videoformatet VP8. Året etter gjorde Mozilla det klart at stiftelsen ikke ville støtte WebP, fordi den mente formatet ikke var bra nok.

I ettertid har WebP blitt videreutviklet, og i fjor høst kunngjorde Microsoft støtte for formatet. Dette til tross for at WebP nok lever på lånt tid, da blant annet nevne Alliance for Open Media er i ferd med å utvikle det åpne bildeformatet AVIF (AV1 Image File Format), som er basert på den mer effektive AV1-teknologien.

De øvrige nyhetene i Firefox 65 inkluderer bedre verktøy for sporingskontroll, støtte for Handoff-funksjonen i MacOS, samt forbedret sikkerhetsteknologi. Firefox for Windows er nå også tilgjengelig som MSI-filer, noe som skal forenkle sentral utrulling av programvaren i større virksomheter.

