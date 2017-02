Åpnet nytt gigantsenter: Slik skal IBM Watson erobre tingenes internett

MÜNCHEN (digi.no): Med Watson-teknologien som våpen rykker nå IBM for alvor inn i IoT – Internet of Things. Nå har selskapet åpnet et globalt Watson IoT-senter i München, og digi.no var tilstede.

Watson-teknologien har hatt en forbløffende fremgang innen medisin, spesielt innen kreftdiagnostikk og terapi. Det er flere prosjekter i gang i Norge på området. Men dette er bare begynnelsen. Overalt hvor det finnes store datamengder eller datastrømmer er Watson tingen, mener IBM. Kognitiv analyse av alle mulige data kan skape helt nye verdier og store innsparinger. Watson har gitt selskapet et forsprang, og det har de tenkt å utnytte til fulle.

Det er nok ingen tvil om at mange gamle og nye konkurrenter jobber for å lukke gapet, derfor er det viktig å bre ut Watson-teknologien så raskt som mulig og skape allianser på kryss og tvers. Det kan snart bli like vanskelig å komme med noe nytt som det var den gangen Windows hadde satt seg fast i forretningsmarkedet.

Watson har vært en suksesshistorie

I 2011 demonstrerte IBM Watson for første gang ved å vinne kunnskapskonkurransen Jeopardy mot de to amerikanske mestrene. Verden var forbløffet. Siden har vi hørt mye om hvordan Watson brukes som rådgiver for kreftleger og det kommer like forbløffende historier om hvor effektiv teknologien er. Nå brer IBM for alvor ut vingene. Selskapet har gjennomgått en enorm endring fra å en gang ha vært mest kjent for PC-er, mini- og stormaskiner. Nå er Watson i nettskyen billetten til ny storhet. Teknologien skal erobre verden og selskapet skal utnytte forspranget for alt det er verd.

Dr. John E. Kelly III er forskningssjef i IBM og mener at nå er det industrien som skal få glede av selskapets kognitive teknologi. Foto: ORV

«Alle skal med», synes å være mantraet når IBM nå åpner sitt globale Watson IoT-senter i München. For det er i industrien Store Blå, som selskapet ofte kalles, ser de største mulighetene. Helse er bare 1/8 av markedet de ser for seg, selv om det er her de har kommet lengst. Forbrukermarkedet antas å være i samme størrelsesorden som helse, men industrien vil bli størst med 1/8 av hele markedet den kognitive teknologien er rettet inn på.

Utdanningssektoren er et annet satsningsområde: IBM vil gjøre lærerne til helter. Lager Watson-drevet app »

Kognitiv gudfar

– Da vi skulle finne det beste stedet på kloden for å legge vårt globale senter for IoT, var jeg ikke i tvil. Det måtte bli i München og jeg ba folkene våre finne det største og høyeste bygget de kunne finne, sier forskningssjef i IBM, dr. John E. Kelly III.

Markedet: Industrien utgjør omtrent ¼ av totalmarkedet for kognitiv IoT slik IBM ser det. Foto: ORV

Det har han fått. Watson for IoT har flyttet inn i en 29 etasjer høy bygning i utkanten av byen og Kelly mener allerede at det blir for lite plass. Dette skal være mer enn et hovedkontor for IoT, det skal også være et utviklingssenter og laboratorium. Sammen med partnerne skal de investere tre milliarder dollar her. Men det er bare småtterier i forhold til den omsetning de rår over, for her har flere av de største selskapene i verden valgt å være sammen med IBM. Til sammen utgjør omsetningen deres to prosent av hele verdensøkonomien.

Kelly og hans 3000 forskere og teknikere presterer rundt 6 000 amerikanske patenter i året. Det holder til førsteplassen med god margin. Som forskningssjef er Kelly også den som styrer IBMs satsing på kognitiv teknologi og han og de andre i ledelsen har bestemt at nå er det på tide å erobre industrien.

Mer enn maskinlæring og AI

– Det mange snakker om i dag er maskinlæring. Det er viktig, men ganske basalt. Jeg sammenlikner det ofte med at mennesker trekker til seg armen når de berører noe varmt. Datamaskiner kan raskt lære seg slike reflekser. Det vi kaller AI (kunstig intelligens. Red. anm.) er noe som likner mer på menneskelige funksjoner, mens det vi definerer som kognitive systemer best kan sammenlignes med menneskelig forstand. Her handler det ikke bare om å bringe sammen informasjon og sensorsignaler, men å bringe alt sammen og skape helt nye innsikt, sier Kelly.

Verden går på data: Det er enorme tall ute og går når man ser på hvor mye data som vil blir produsert og hvor mange sensorpunkter som skal kobles til. Foto: ORV

Det IBM nå gjør er å bygge en svært sikker IoT-nettsky med enorm kapasitet til lagring og prosessering, lover Kelly. De skal lede i kognitiv databehandling, i talesyntese, signalprosessering og alt som skal til for å gjøre IoT til effektivt. Av de seks milliarder dollar IBM bruker på forskning og utvikling går stadig mer til Watson-teknologien.

Partnere

– Vi skal gjøre dette gjennom en industriell linse. Men ikke alene. Det vil ta alt for lang tid for oss å trene Watson til å håndtere alle de ulike industriene. Derfor trenger vi partnere innen de ulike industriene, sier han.

Og partnere har de fått. Svært mange store selskaper fra BMW, Bosch, Daimler og ABB til Kone og Siemens jobber allerede med det.

Kelly understreker at uansett hvor smart de klarer å gjøre Watson, hjelper det ikke om de ikke har tilgang til nok, og riktige data. Det er data fra de ulike industriene som er hemmeligheten med å gjøre dem bedre og mer produktive.

Ikke alt handler om partnere. IBM ser også vekstmuligheter i bransjer som de selv vil inn i. Nylig etablerte de Watson for Cyber Security, hvor de mener teknologien er særdeles godt egnet til å finne skurkene i høystakkene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alle er invitert: IBMs forskningssjef dr. John E. Kelly III vil gjerne ha med så mange industribedrifter som mulig. Jo mer data de kan få tilgang til, jo bedre blir de industrispesifikke løsningene. Foto: ORV

Egen medisin

– Ikke bare er truslene uhyre vanskelig å avsløre, vi må også sørge for å kunne reagere med maskinhastighet når slike ting avsløres, sier han.

Selskapet kjøpte nylig The Weather Company som tar inn værdata fra tre milliarder ulike sensorer over hele verden.

– Jeg er sikker på at kognitiv teknologi kan revolusjonere måten vi beregner vær på, sier Kelly.

Også Amazon satser mye på kunstig intelligens: Nå kan du bygge Amazons kunstige intelligens inn i dine egne applikasjoner » (Digi Ekstra)

Lover konfidensialitet

Ikke alle data som samles inn skal sendes sentralt til nettskyen. På sikt kan det bli for mye. Derfor ser IBM for seg at mye kan behandles i nærheten av der dataene samles inn. Da er det kortere vei til prosessering, og så kan de relevante resultatene sendes videre.

I følge Kelly vil ikke IBM bruke en partners data uten å opplyse om det. Ønsker partneren å holde alt for seg selv vil de bare bli brukt i egne anvendelser og til å trene egne applikasjoner. All datatrafikken skal krypteres og partnerne vil få opplyst hvor dataene befinner seg og hvem som har tilgang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det engelske selskapet Aerialtronics produserer industrielle droner og har etablert et partnerskap med IBM rundt Watson-teknologien som skal hjelpe dem å analysere videodata fra dronene. En slik drone hang utenfor vinduet og filmet inn i pressekonferansen. Foto: ORV

– Min sjef, Ginni Rometty, har sagt at det vi gjør nå vil redefinere forholdet mellom mennesker og maskiner. For min del vil jeg legge til at det også redefinerer forholdet mellom maskiner, sier Kelly.

Les intervjuet med Ginni Rometty: IBMs første kvinnelige administrerende direktør forklarer hvorfor Bob Dylan snakker med en datamaskin » (Digi Ekstra)

Kognitiv betaling

En av IBMs nye partnere er Visa. De tror kognitiv teknologi kan bidra til å forenkle alle typer handel og var til stede på åpningen av IBMs IoT-senter for å kaste glans over arrangementet. For dette handler ikke bare om å effektivisere dagens handel og kommers. Visa ser for seg at IoT også blir viktig for å realisere og sikre fremtidens nye handelsplattformer.

– Vi kan utvide nedslagsfeltet vårt veldig mye ved å bruke kognitiv teknologi og gjøre tilbudet til kundene mye bedre. Til nå har vi vært drevet av fysiske plastkort og den digitale varianten i mobiltelefoner, men i fremtiden vil vi kunne gjøre det meste til handelsplattformer. Bilen, som er en ting i IoT, kan også bli et rullende kredittkort. Den kan selv finne bensinstasjonen, en annen ting, og handshake med pumpen, en tredje ting. Det eneste bilføreren trenger å gjøre selv er å fylle. Bilen kan også fikse betalingen når man parkerer. Når vi handler i butikken vil varene selv belaste kontoen når vi går ut, sier Visas globale sjef for innovasjon og partnerskap, Jim McCarthy. Ikke ulikt hvordan Über fungerer, der betalingen fikser seg selv i bakgrunnen.

Han tror det å betale og det å leie produkter vil flyte sammen i fremtiden. Det er ikke sikkert vi trenger å kjøpe alt, men bare betale for tid eller slitasje. Da er et effektivt kognitivt system basert på IoT-data en forutsetning.

– Denne utviklingen vil revolusjonere betaling og endre verdikjedene. Ikke minst fordi det å utveksle brukerdata kan redusere kostnader. Det forenkler alt og gjør det mulig å øke datasikkerheten vi trenger rundt verdiene. Her kommer biometri inn og hjelper oss i arbeidet. Vi er allerede i gang med testingen av teknologien og vi har gjort klar API-ene for utviklere som vil jobbe sammen med oss. Utfordringen nå er å ta i bruk alle muligheter som åpner seg, sier han.

I gang på egen hånd

– Vi har god dialog men har ikke innledet noe formelt samarbeid med IBM. Vi er kommet langt på dette feltet selv innen områdene vi jobber med, det vil si maritim, olje og gass og fornybar kraft og elforsyning, sier administrerende direktør i Kongsberg Digital, Hege Skryseth. Selskapet ble etablert i fjor for å ta en ledende posisjon innen digitalisert industri.

Hege Skryseth er adm. direktør i Kongsberg Digital. Selskapet er allerede kommet langt i å samle inn og analysere data fra industrielle sektorer som er viktige her i landet. Foto: Mathias Klingenberg

– Vi er godt i gang med å bygge verdiøkende tjenester basert på maskinlæring og AI, viktige bestanddeler i automatisering og autonomi, til våre aktiviteter rundt autonome skip, boreplattformer og annet utstyr innen maritime og offshore. Vi utvikler teknologi for å gjøre mer med mindre bemanning og øke graden av fjernoperasjoner. Dette handler også om å ha kontroll med alt utstyret gjennom hele livsløpet. Det gjør at vedlikeholdet kan styres mer effektivt og preventivt. Her ligger det store innsparinger. Jo mer data vi samler, jo større mulighet har vi til å styre porteføljer på tvers. Det vil si bruke erfaringsdata fra en type virksomhet til å prediktere vedlikeholdsbehov i en annen, sier Skryseth.

Hun viser til at de har fått med seg mange viktige samarbeidspartnere innen norsk forskning, fra NTNU, Sintef, Ife og andre til å jobbe med de industrielle problemstillingene. Kongsberg Digital investerte også nylig i eSmart Systems i Halden som er kommet svært langt i intelligent styring av strømnettet.

– Kongsberg Digital har nå 500 ansatte i tillegg til alle samarbeidspartnerne. En av våre viktigste satsninger er vår utvikling av en digital plattform for våre markeder. Vi har allerede en stor portefølje av applikasjoner og løsninger i markedene våre. Her skal vi være ledende, for dette er industrier Norge kan og har mye ekspertise på. Vi skal ta en tydelig posisjon og sørge for at verdiskapningen blir i Norge sier hun.

Kan bety nye høyteknologiske arbeidsplasser i Norge: – Norden er perfekt for den nye helseteknologien IBM Watson tilbyr »