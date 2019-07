App med over 10 millioner nedlastinger lurer brukere til å betale for gratis oppdateringer

Det er en kjensgjerning at det finnes mye grums på Google Play-butikken, selv om Google selv gjør sitt beste å holde stedet rent og pent. Nå har det dukket opp en ny, tvilsom app på butikken som allerede har et svært høyt antall nedlastinger.

Det danske sikkerhetsselskapet CSIS opplyser via nettstedet Medium at en app ved navn «Updates for Samsung» forsøker å loppe folk for penger på en heller slu måte.

10 millioner nedlastinger

«Updates for Samsung», som ifølge CSIS har blitt lastet ned over 10 millioner ganger fra Google Play, utgir seg altså for å være en ufarlig app som brukes til nedlasting av oppdateringer til Samsung-enheter.

Appens hovedskjerm er imidlertid full av annonser og har ingen relevans til Samsung. I tillegg til dette tilbyr appen abonnementsbaserte nedlastinger av Samsung-fastvare mot betaling, hvor brukeren da må oppgi kredittkortinformasjon.

Slike oppdateringer kan altså mottas gratis direkte fra Samsung selv. Appen har også et gratistilbud, men som CSIS peker på er nedlastingshastigheten til dette alternativet begrenset til 56 kilobyte per sekund, som betyr at en nedlasting på noen hundre megabyte vil ta flere timer.

Stanser opp

I tillegg har gratisnedlastingene ifølge anmeldelser av appen en tendens til å stanse opp uten å fullføre, også dersom man sitter på gode, stable nett, noe CSIS selv bekreftet etter å ha testet appen.

Som sikkerhetsselskapet peker på er «Updates for Samsung»-appen ikke ondsinnet i den tradisjonelle betydningen av ordet, men opererer altså likevel med en høyst tvilsom praksis i kraft av å prøve å lure folk til å betale for noe som faktisk er gratis.

Applikasjonen var fremdeles å finne på Google Play så sent som fredag forrige uke, men i skrivende stund ser appen nå ut til å være fjernet fra butikken.

