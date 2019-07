Nå kan du se varslinger fra mobilen i Windows 10

I april rapporterte digi.no at Microsoft var i ferd med å rulle ut en ny funksjon til sin Your Phone-applikasjon som gjør det mulig å se varslinger fra Android-mobilen i Windows. Nå melder Microsoft at funksjonaliteten offisielt lanseres.

Your Phone-appen (Din mobil) følger med Windows 10 og brukes sammen med Android-mobilappen Your Phone Companion til å se og sende SMS-er fra Windows-appen, samt se og kopiere bilder som ligger på mobilen.

Ses via handlingssenteret

Med den nye utvidelsen kan man altså også nå se varslingene fra mobilen i Windows 10, nærmere bestemt fra handlingssenteret – altså varslingsfeltet som vanligvis skjuler seg på høyre side av skjermen.

Man må riktignok fremdeles finne frem mobilen for å faktisk kunne respondere på varslinger utover kun vanlige tekstmeldinger, men snart kan det faktisk bli slutt på også dette.

Lanserte speilefunksjon

Som digi.no meldte i mars finnes det en annen utvidelse av Your Phone-appen som innebærer at man kan speile skjermen til Android-telefonen direkte på PC-en.

Denne funksjonaliteten er ennå i en tidlig fase og foreløpig kun tilgjengelig på Microsofts Surface Pro og mobilmodellene Galaxy S8/S8+ og Galaxy S9/S9+. I tillegg må PC-en du bruker ha Bluetooth med såkalt Low Energy Peripheral-modus, som man ennå ikke finner på mange PC-er.

Your Phone-appen ble for øvrig først avduket i fjor høst sammen med kunngjøringen om at Timeline-funksjonen også skulle bli tilgjengelig i en prøveutgave til Android, noe som skjedde i januar i år. Timeline er en visuell tidslinje hvor man kan hoppe tilbake i tid for å få oversikt over og åpne applikasjoner, filer og websider som man tidligere har besøkt eller jobbet med.

