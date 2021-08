Apple brukte en «spion» i lekkasjemiljøet for å forhindre lekkasjer – nå står han frem

Det er en kjensgjerning at teknologibransjen har et svært aktivt lekkasjemiljø, med enkeltpersoner som på mystisk vis bringer produktnyheter lenge før selskapene selv – ofte med høyt presisjonsinvå.

Apple er blant dem som prøver å slå ned på lekkasjer, og en ny artikkel i magasinet Vice tyder på at selskapet har benyttet seg av en ukonvensjonell metode i kampen mot det brysomme fenomenet.

Brukte spion

Magasinet har nemlig vært i kontakt med en person som hevder å ha vært «spion», eller dobbeltagent, for Apple. Vedkommende skal ha tilbrakt flere år i lekkasje- og jailbreakingmiljøet knyttet til Apples produkter og samtidig opptrådt som informant for selskapet.

Personen skal ha annonsert lekkede applikasjoner, manualer og til og med stjålne Iphone-prototyper på nettet og skal ha hatt tillit i miljøet. Rollen hans skal ha blitt verifisert av andre personer i miljøet som Vice har vært i kontakt med, men tilknytningen hans til Apple har altså hittil vært holdt hemmelig.

«Spionen» delte store mengder korrespondanse, deriblant e-postutvekslinger, med det Vice gjennom analyser har bekreftet at var medlemmer av Apples såkalte Global Security-team, som jobber med beskyttelse av Apples eiendom.

Mannen var aldri ansatt av Apple, men opprettet forbindelser med selskapet etter at han advarte selskapet mot en phishing-kampanje som rettet seg mot Apple Store-ansatte og bisto i etterforskningen av en alvorlig lekkasje som rammet Apple i 2020.

Han skal ha valgt å hjelpe selskapet av samvittighetsgrunner, men også på grunn av muligheten til å tjene en slant penger.

Følte seg utnyttet

– Folk stoler på meg og finner meg ganske likandes, så jeg er i stand til å bruke det til min fordel. Jeg angrer på min involvering i alle de greiene, og jeg vil gjøre alt dere trenger for å bøte på tidligere handlinger, het det i en av e-postsamtalene mannen hadde med Apple og som Vice fikk innsyn i.

Grunnen til at han nå velger å stå frem, skal være at han føler seg utnyttet av Apple og at han aldri ble økonomisk kompensert for arbeidet, til tross for gjentatte anmodninger. Apple gjorde det heller aldri klart hva de brukte informasjonen til, til tross for at selskapet uttrykte takknemlighet for arbeidet.

Apple ble spurt av Vice om å kommentere saken, men har så langt ikke kommet med noen uttalelser. Dermed er det vanskelig å danne seg et helhetlig bilde av saken.

Misliker lekkasjer

At Apple misliker lekkasjer, er en kjent sak. Som Vice rapporterte for en stund siden, sendte Apple et såkalt «cease and desist»-brev til innehaveren av en Twitter-konto som annonserte stjålne Iphone-prototyper, med krav om identifisering av kilden.

Som blant andre Apple Insider meldte tidligere i år, har Apple også saksøkt en tidligere ansatt som de mener har lekket produkthemmeligheter til mediene.