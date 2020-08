Apple får ikke stenge utviklerkontoen til Epic

Dommer Yvonne Gonzalez Rogers ved United States District Court Northern District of California har satt en stopper for Apples planer om å stenge Epic Games ute Apple Developer Program. Dette skriver både CNET og Techcrunch, som tydelig har fått tak i rettsordren som Rogers utstedt i saken mandag kveld, amerikansk tid.

Etter at Epic tidligere denne måneden kom med en oppdatering til IOS-utgaven av spillet Fortnite hvor brukerne kan gjøre kjøp i spillet uten å involvere Apple, fjernet Apple spillet fra App Store. Tilsvarende ble også gjort med Android-utgaven, og Google reagerte på samme måte.

Men Apple tok det hele et stort skritt videre, ved å true med å stenge Epics konto i Apple Developer Program og dermed gjøre selskapet ute av stand til å støtte og videreutvikle også andre produkter til Apples operativsystemer. Dette inkluderer spillmotoren Unreal Engine, som brukes av mange andre spilleverandører, inkludert Microsoft.

Fikk delvis medhold

Epic tok saken til domstolen i håp om å få en midlertidig forføyning for stoppe Apple. Det lyktes selskapet bare delvis med, for selskapet ba også om at Fortnite igjen måtte bli tilgjengelig i App Store. Det ble avvist av dommeren, som mener at Epic i dette tilfellet ikke har demonstrert ubotelig skade, og at det er selskapet selv som har satt seg i denne situasjonen.

Derimot mener Rogers at Apple ikke kan blokkere Epics tilgang til Apple Developer Program på grunn av dette. Selv om Epic har brutt med retningslinjene til App Store, har de ikke brutt kontrakten relatert til Unreal Engine og utviklerverktøyene.

– Apple har valgt å opptre strengt, og ved å gjøre dette, har det påvirket uavhengige, og et tredjeparts utviklerøkosystem, skriver Rogers ifølge Techcrunch.

Har pågått siden juni

I forkant av dette foreløpige rettsoppgjøret, hadde Apple offentliggjort korrespondansen mellom selskapet og Epic-sjef Tim Sweeney som startet tidligere i sommer. Det hele startet med en e-post datert 30. juni hvor Sweeney opplyser at Epic ønsker både å kunne tilby en konkurrerende betalingsmulighet og en konkurrerende Epic Games Store-app som gjøres tilgjengelige gjennom Apples App Store. Han uttrykker misnøye med at Epic må forholde seg til samme ensidige standardkontrakt som alle andre for å tilby produkter til IOS.

Knapt to uker senere får Sweeney et langt svar. Ikke av noen av toppsjefene i Apple, men fra selskapets juridiske avdeling som primært argumenterer med at Apple vil være bedre i stand til å beskytte forbrukernes interesser dersom det ikke finnes noen alternativer til App Store og løsningene som tilbys for betalingsprosessering der.

Varslet Apple om oppdateringen

Sweeney er tydelig misfornøyd med både svaret og avsenderen. Den 13. august sender han en ny e-post hvor han kunngjør at Epic ikke lenger vil overholde Apples restriksjoner knyttet betalingsprosessering, og at selskapet den samme dagen vil komme med oppdateringer til alle versjoner av Fortnite som tilbys gjennom App Store, hvor spillet blir utstyrt med to parallelle betalingsmuligheter, slik at forbrukerne kan velge.

Allerede samme dag svarer Apple at dette er et brudd på retningslinjene i App Store og at selskapet dermed har fjernet Fortnite fra markedsplassen. IOS-brukere som allerede har spillet installert, kan fortsatt benytte det.

Dagen etter sender Apple et nytt brev hvor selskapet informerer Epic om at selskapet har revidert Epics aktivitet knyttet til Apple Developer Program-medlemskap og funnet flere krenkelser av lisensavtalen. Dersom ikke Epic retter dette innen 14 dager (altså innen 28. august), vil Apple Developer Program-kontoen til selskapet bli terminert.

Det sistnevnte kommer altså ikke til å skje, i alle fall i denne omgang. Hva som blir det neste som skjer i denne saken, er uklart.

I den grad det var overraskende for Epic at Apple truet med å trekke tilbake selskapets Apple Developer Program-medlemskap, så er den situasjonen nå ryddet av veien. Det kan ikke ha vært overraskende for Epic at Fortnite ble fjernet fra App Store (og Google Play), så selskapet må ha planlagt ytterligere skritt.