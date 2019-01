Apple fryser samarbeidet med Atea etter dansk korrupsjonsdom

Flere danske aviser skriver at Apple har brutt med Atea på bakgrunn av korrupsjonssaken i Danmark der syv tidligere ansatte ble kjent skyldige.

Den norske IT-kjempen med en børsverdi på 12,5 milliarder kroner er en av Nordens største IT-leverandører og forhandler av datautstyr.

Atea forsikrer at saken kun gjelder Danmark og at Apple-bruddet ikke gjelder i andre land.

– Saken får ingen konsekvenser for oss i Norge.

Det forteller både norgessjef Michael Jacobs i Atea, som har plass i konsernsledelsen, samt direktør forretningsutvikling Nils Ola Bark i Atea Norge til digi.no.

Stanser ikke salget

Apple satte partneravtalen med Atea Danmark i bero i slutten av november. Det er foreløpig uklart når samarbeidet kan bli tatt opp igjen.

– De varslet at de har satt på hold for å gjøre sine undersøkelser. Det har de holdt på med et par måneder og er en prosess vi bare må vente på. Vi er helt trygge på at det løser seg. I mellomtiden har vi andre forhandleravtaler gjennom Atea Logistics og konsernavtaler som gjør at vi fortsatt kan selge Apple-produkter i Danmark, sier Jacobs til digi.no.

Han sier det er viktig å understreker at de er kjempefornøyd med samarbeidet med Apple, og at de ikke har noe dårlig samarbeid med Apple i Danmark heller.

«Storm i vannglass»

Atea Norge kan fortsatt smykke seg med autorisasjon fra – og partneravtale med Apple, her omtalt på selskapets norske websider. Skjermbilde: digi.no

Ateas norske konsernsjef Steinar Sønsteby uttalte seg i går til TDN Direkt, gjengitt av Hegnar, at dette ikke har hatt konsekvenser verken for salg, kunder eller forretningene med Apple.

– Atea får fortsatt kjøpt produkter til samme pris, samt levert både produkter og service til danske kunder. Dette er storm i et vannglass, konstaterer Sønsteby overfor nyhetsbyrået.

Partneravtaler, forhandlerstatus og nært samarbeid har Atea også med en lang rekke andre kjente IT-selskap som blant annet Cisco, Dell EMC, HP, HPE, IBM, Lenovo, Microsoft, Citrix og VMware.

Hittil skal det bare være Apple som har innstilt samarbeid i kjølvannet av korrupsjonsdommen i Danmark.

– Det er bare Apple. Selvfølgelig har vi hatt dialog også med alle de andre, helt fra saken ble kjent til der vi står i dag, sier Michael Jacobs til digi.no.

Han minner om at saken er ferdig i rettsystemet, gjentar at Atea har vært gjennom en selvrenselseprosess og at de har hatt danske myndigheter inne. Atea har lenge ønsket å legge marerittsaken i Danmark bak seg. Ifølge Jacobs er Atea i Danmark nå tilbake til normalt.