Apple greide å holde Huawei bak seg, men bare så vidt

Til tross for alle vanskelighetene som selskapet opplever om dagen med å beholde tilliten hos myndighetene i vestlige land, gjorde Huawei et solid byks framover i smartmobilmarkedet i 2018. I periode i fjor var selskapet den nest største leverandøren av slike enheter, bare slått av Samsung.

I går kom analyseselskapene IDC og Strategy Analytics med rapporter om smartmobilmarkedet i fjorårets fjerde kvartal, samt for hele 2018.

Oktober til desember

For mange leverandører er fjerde kvartal hvert år det kvartalet hvor de selger flest smartmobiler. Ikke minst gjelder dette Apple, som vanligvis lanserer nye iPhone-enheter i slutten av tredje kvartal.

Fjerde kvartal i fjor var i så måte et unntak for flere av leverandørene, som opplevde nedgang i leveransene fra tredje til fjerde kvartal. Av de fem største leverandørene, var det bare Apple og Huawei som økte leveransene i denne perioden.

IDC-tallene for smartmobilleveransene og markedsandelene i fjerde kvartal i henholdsvis 2017 og 2018. Illustrasjon: IDC

Selv om Apple helt klart hadde den største veksten av disse selskapene i denne perioden, målt i antallet enheter, var leveransene i fjerde kvartal betydelig lavere enn den var på samme tid i 2017.

Huawei har derimot, ifølge IDC, økt leveransene med 43,9 prosent fra fjerde kvartal i 2017 til fjerde kvartal i 2018. Ingen av de andre store leverandørene kan vise til mer enn ensifret prosentvis vekst i samme perioden, og både Samsung og Apple hadde negativ vekst. Det samme gjaldt samlet sett også alle de mindre leverandøren som ikke er blant topp fem.

I fjerde kvartal var det bare noen få prosentpoeng som skilte markedsandelene til Samsung, Apple og Huawei. Gitt at Apple ikke kommer med noen nye modeller på mange måneder, er det mye som tyder på at selskapet snart vil bli å finne på en tredjeplass i disse rangeringene.

Markedsandelene til de fem største aktørene i smartmobilmarkedet fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018. Illustrasjon: IDC

Smartmobilmarket i fjerde kvartal i 2018, samt i 2018 totalt, ifølge Strategy Analytics. Illustrasjon: Strategy Analytics

Nesten dødt løp i kampen om andreplassen

Ser vi på hele 2018 under ett, er avstanden mellom Apple og Huawei enda mindre, men stadig ligger Apple først ifølge tallene til de to analyseselskapene. Men Apples markedsandel var bare noen tiendedels prosentpoeng større enn Huaweis.

Samsung startet fjoråret godt, noe som gjør at selskapet markedsandel for hele 2018 var betydelig større enn de to nærmeste konkurrentene. Men fortsetter Huawei med den samme farten som selskapet hadde i fjor, med en vekst i leveransene på 33,6 prosent ifølge IDC, så skal en nok ikke se bort fra at selskapet inntar førsteplassen i løpet av 2019.

IDC-tallene for smartmobilleveransene og markedsandelene i hele 2017 og 2018. Illustrasjon: IDC

Markedet i Kina

De to analyseselskapene er enige om at smartmobilmarkedet krympet i fjor, men de er ikke helt enige om hvor mye. Det er spesielt i de to største markedene, USA og Kina, at salget har falt.

Nedgangen i Kina går mest utover de ikke-kinesiske leverandørene. De fire største leverandørene i det kinesiske markedet er alle kinesiske – Huawei, Oppo, Vivo og Xiaomi, og ifølge IDC skal disse fra 2017 til 2018 ha økt den samlede markedsandelen i Kina fra 66 til 78 prosent.

Ifølge IDC var omtrent halvparten av leveransene til Huawei i fjor til det kinesiske markedet. Denne andelen har vært fallende de siste årene på grunn av økt salg i andre land. Omtrent halvparten av smartmobilene Huawei leverer, tilhører Honor-serien.

IDC-tallene for smartmobilleveransene og markedsandelene i hele 2017 og 2018. Illustrasjon: IDC

5G og brettbare skjermer

Smartmobilmarkedet bremses av at det er mer begrenset enn tidligere hvor mange det er som kjøper smartmobil for første gang, og at smartmobilbrukerne beholder mobilene i lenger tid enn tidligere før de skiftes ut. Dette kan skyldes at dagens enheter oppleves som bra nok, og at de nye modellene i liten grad bringer helt ny og attraktiv funksjonalitet til markedet.

IDC mener at ankomsten av mobiler med enten 5G-støtte og/eller brettbar skjerm, kan bringe nytt liv til bransjen. Utfordringen er at disse enhetene vil ha økte materialkostnader, noe som igjen vil øke utsalgsprisen.

– For å bekjempe dette må operatører og forhandlere fullt ut maksimere innbytteordningene for eldre enheter som en form for subsidiering, for å bidra til oppgraderinger gjennom 2019, sier Anthony Scarsella, en forskningssjef hos IDC i en pressemelding.

